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Gazişehir'e Polonyalı sağ bek

33 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İngiltere Championship takımlarından Bolton Wanderers'ta forma giyen Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Gazişehir'e Polonyalı sağ bek, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak İngiltere Championship takımlarından  Bolton Wanderers'ta forma giyen Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
29 yaşındaki Polonyalı sağ bek, yapılan görüşmelerin ardından mukavele imzalamak üzere Gaziantep'e geldi. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile görüştükten sonra 2 yıllık sözleşme imzalayan Pawel Olkowski, Türkiye'de başarılı olmak istediğini ifade etti.
2014 yılına kadar ülkesi Polonya'da top koşturan Pawel Olkowski, 2015 yılında Bundesliga ekiplerinden Köln'e, geçen sezon da İngiltere'nin Bolton Wanderers takımına transfer oldu. 13 kez Polonya A Milli Takım forması giyen Olkowski, bugüne kadar oynadığı 246 karşılaşmada 12 gol sevinci yaşadı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:25 Kaynak: DHA
Bolton Wanderers, Gaziantep, İngiltere, Futbol, Spor
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