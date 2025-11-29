5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor - Son Dakika
5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor

5 oğlunu kaybetti, 36 torununa bakıyor
29.11.2025 14:10  Güncelleme: 15:34
Gazze Şeridi'nde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 5 oğlunu kaybeden Filistinli Reda Alouwa, 36 torununa bakmak zorunda kaldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuk yetim ve öksüz kaldı.

Gazze'deki Şucaiyye mahallesinde bombalanan evinin yakınlarına kurduğu çadırda yaşayan Filistinli yaşlı kadın Reda Alouwa, İsrail ordusunun 5 oğlunu öldürmesinin ardından 36 torununa bakmak zorunda kaldı. Alouwa, "Bizi öldüren, parçalayan ve yerinden etmeye zorlayan soykırımdan önce Şucaiyye mahallesindeki evimde mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyordum. Oğullarımdan Muhammed, savaş başladıktan 2 ay sonra hayatını kaybetti. O an kendimi tamamen yıkılmış hissettim. 'Allah'ım bana yardım et' diye haykırmaktan başka bir şey yapamadım. 3 gün boyunca yas tuttuk. Dördüncü gün, tüm aile Muhammed'in ölümü için birbirini teselli etmek üzere toplandı. Aniden İsrail ordusu evi bombaladı. Bilincimi kaybettim ve hiçbir şey hissetmedim. 6 gün komada kaldıktan sonra hastanede uyandığımda diğer 4 oğlumun, iki kızımın ve bir torunumun İsrail hava saldırısında öldüğünü öğrendim. Geri kalanlar ise ağır yaralılardı. Hala öldüklerine inanamıyorum. Beni yalnız bıraktılar. Hayatta kalıp onlarla birlikte ölmediğim için içim buruk" diye konuştu.

5 oğlunu kaybeden acılı anne, 36 torununa bakıyor

TORUNLARININ EN KÜÇÜĞÜ 1.5, EN BÜYÜĞÜ 16 YAŞINDA

Alouwa, "36 torunum var. En küçüğü 1.5, en büyüğü 16 yaşında. Tek isteğim mutlu bir şekilde yaşamaları. Enkazların arasında, yiyeceksiz, yataksız yaşıyoruz. Üzerinde yattığımız şiltelerde hala kan var. Son derece zor şartlarda yaşıyoruz. Hiçbir gelir kaynağımız yok ve eşim farklı hastalıklarla boğuşuyor. Bazen keşke yer yarılsa da ben ve torunlarım içine girsek de bu acılardan kurtulsak diyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Oğullarım için mi, çektiğim acılar için mi, yoksa öldürülen babalarını sorup duran küçük torunlarım için mi ağlamalıyım? Çok yorgunum. Düşünemiyorum bile. Hayatım eskiden harikaydı. Oğullarım yanımdaydı. Bugün hiçbir şeyim yok, sadece acı ve bitkinlik. Umarım birileri, herhangi biri veya herhangi bir kuruluş bu yetimlere bakmama yardımcı olabilir. Bu ağır bir yük ve tek başıma taşıyamam" ifadelerini kullandı.

Gazze Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 40 bin çocuk, anne veya babasını ya da her ikisini de kaybetti, bazıları ise tüm akrabalarını kaybettikten sonra yapayalnız kaldı.

5 oğlunu kaybeden acılı anne, 36 torununa bakıyor
Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
