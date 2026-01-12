Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 419'a Yükseldi - Son Dakika
Gazze'de Can Kaybı 71 Bin 419'a Yükseldi

12.01.2026 15:18
İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 71.419'a ulaştı, 6 çocuk soğuktan öldü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 71 bin 419'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 5'i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin naaşı ile 4 yaralının hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenler arasında soğuktan ölen 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi. Son kayıplarla Gazze'de kış aylarında soğuktan ölen çocuk sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 442 kişinin öldüğü, 1240 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 419'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 318'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

