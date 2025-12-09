Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç - Son Dakika
Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç

Gazze\'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç
09.12.2025 17:32
UNICEF Sözcüsü Tess Ingram, Gazze'de devam eden ateşkesin ardından 70'ten fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak 165 çocuğun öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Gazze'de, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana 70'ten fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.
Ingram, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

GAZZE'DE ATEŞKESE RAĞMEN ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Gazze'de 2 aydır devam eden ateşkesin ailelere güvenlik sağlaması gerektiğini vurgulayan Ingram, "10 Ekim'de başlayan ateşkesten bu yana 70'ten fazla çocuk öldürüldü. Kan ve yaralanma daha az görünür ancak her yerde mevcut." diye konuştu.

Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yetersiz beslenmeye bağlı olarak en az 165 çocuğun acı verici ve önlenebilir ölümlerle hayatını kaybettiğini söyleyen Ingram, hamile ve emziren kadınlar arasında yetersiz beslenmenin arttığına işaret etti.

"BİR KİLOGRAMDAN DAHA HAFİF BEBEKLERLE KARŞILAŞTIM

Ingram, hamile ve emziren kadınlardaki akut açlık ve sağlıklı beslenme eksikliğinin binlerce yeni doğan bebek üzerinde "yıkıcı domino etkisi" olduğunun altını çizerek, "Gazze hastanelerinde bir kilogramdan daha hafif, minik göğüsleri hayatta kalma çabasıyla inip kalkan birkaç yeni doğan bebekle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç

"AYDA YAKLAŞIK 300 BEBEK DÜŞÜK KİLOLU OLARAK DOĞDU"

Doğduğunda düşük kilolu olan bebeklerin, normal kilolu olanlara göre hayatını kaybetme olasılığının yaklaşık 20 kat daha fazla olduğunu bildiren Ingram, şunları kaydetti: "Gazze Sağlık Bakanlığına göre, savaştan önce 2022'de ayda ortalama 250 bebek, yani yeni doğanların yaklaşık 25'i, 2,5 kilogramdan daha hafif olarak doğdu. 2025'in ilk yarısında daha az doğum olsa dahi, bu oran tüm doğumların yüzde 10'una, yani ayda yaklaşık 300 bebeğe yükseldi. Ateşkesten önceki 3 ayda 460 bebeğe yükseldi. Bu, günde 15 bebeğe denk geliyor. Yani savaş öncesi ortalamanın neredeyse 2 katı."

Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç

Ingram, düşük doğum ağırlığının genellikle annenin beslenmesi, yaşadığı stres ve sınırlı doğum öncesi bakımdan kaynaklandığını, Gazze'de bu üçüne de tanık olduklarını ancak yeterli yanıtın verilemediğini belirtti.

"Sadece ekimde 8 bin 300 hamile ve emziren kadının akut yetersiz beslenme tedavisi için hastaneye kaldırıldı." diyen Ingram, Ekim 2023'ten önce bu grupta gözle görülür bir yetersiz beslenme vakası bulunmadığını aktardı. Ingram, yetersiz beslenen kişilere müdahaleyi artırmak için Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının insani yardım kamyonlarının akışını artırmaya ve yetersiz beslenen çocuk sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç - Son Dakika

  • taşkın karakuş taşkın karakuş:
    Allahım bu çocuklara gıdayardımına izin vermeyenleri ve o zalimlere destek olanları başta ABD olmak üzere ve en küçüğüne kadar ne kadar varsa kahhar ismin ile mahrum perişan eyle bizde farkında olmadan onlara destek olmuşsak bizide affeyle aminnnn 0 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese rağmen çocukların trajedisi bitmiyor! Rakamlar korkunç - Son Dakika
