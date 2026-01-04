Gazze'de Refah Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor - Son Dakika
Gazze'de Refah Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor

04.01.2026 16:22
İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı 2 yönlü açmaya hazırlanıyor, güvenlik önlemleri uygulanacak.

İsrail yönetiminin ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı 2 yönlü olarak yeniden açmaya hazırlandığı belirtildi.

Haaretz gazetesi, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ancak açılış için henüz takvim belirlenmediğini, kararın Tel Aviv yönetiminin vereceği onaya bağlı olduğunu yazdı.

Habere göre, İsrail'in aldığı ilke kararı doğrultusunda, Gazze'den çıkış ve bölgeye dönüşlere izin verilecek. Gazze'den ayrılmak isteyen Filistinliler, İsrail tarafından uzaktan ve bilgisayar destekli güvenlik taramasına tabi tutulacak. Gazze'ye giriş yapmak isteyenlerin ise İsrail askerlerince fiziki aramadan geçirileceği ve bu amaçla Refah bölgesinde ek bir "kontrol noktası" kurulduğu aktarıldı.

Son 2 yılda, Gazze'den saldırılar öncesinde ayrılan Filistinlilerin geri dönüşüne izin verilmediği, yeni düzenlemeyle bu durumun değişebileceği kaydedildi.

İsrail, söz konusu uygulamalarını "kontrollü geçişi sağlamak ve güvenlik risklerini önlemek" gerekçesiyle savunuyor.

Haberde ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının, idaresinin Filistin Yönetimi güçlerine bırakılacağı, sürecin ise Avrupa Birliği'ne bağlı bir misyonun desteğiyle yürütüleceği belirtildi. Avrupa güçlerinin, daha önce Ocak 2025'teki ateşkes döneminde de benzer bir rol üstlendiği hatırlatıldı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kamuoyunda Filistin Yönetimi'nin Gazze'de rol almasına karşı çıktığı bilinse de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmede, bu konunun "reform şartlarına bağlı" olduğunu söylediği ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı'nın, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında açılması planlanmıştı. Ancak İsrail, anlaşmanın bazı maddelerini uygulamamış ve kapı kapalı kalmıştı.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında, 8 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın, 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze'de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edilirken, İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen kuşatma ve ihlallerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

