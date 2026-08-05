Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

Gazze\'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı
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Gazze'nin Sabra Mahallesi'nde İsrail ordusunun 2023 yılında düzenlediği bombardımanlarda hayatını kaybeden 112 Filistinlinin naaşı, aylar süren arama çalışmalarının ardından enkaz altından çıkarılarak toprağa verilmeye başlandı. Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, kayıp 157 kişiye ise hâlâ ulaşılamadığını açıklarken, Birleşmiş Milletler temmuz ayının Gazze'de yılın en fazla can kaybının yaşandığı dönem olduğunu bildirdi.

Gazze'nin Sabra Mahallesi'nde İsrail ordusunun Kasım 2023'te düzenlediği bombardımanlarda yaşamını yitiren Ebu Şeria ve El-Hasayine ailelerine mensup 112 kişinin naaşı, uzun süren arama çalışmalarının ardından enkaz altından çıkarıldı.

İsrail'in saldırıları ve bölgedeki ağır insani koşullar nedeniyle aylarca aksayan çalışmaların tamamlanmasının ardından cenazeler bir araya getirildi. Filistin bayraklarına sarılan naaşlar, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmeye başlandı.

Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

ENKAZDAN 40'I ÇOCUK, 38'İ KADIN 112 NAAŞ ÇIKARILDI

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, ekiplerin yaklaşık iki hafta süren ve toplam 136 saatlik arama çalışmasının ardından 112 kişinin naaşı ile kalıntılarına ulaştığını açıkladı.

Çıkarılan cenazeler arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunuyor. Cenaze töreni öncesinde naaşlar, Gazze kentindeki yıkılmış binaların arasında oluşturulan alana yan yana dizildi. Yakınları, Filistin bayraklarına sarılan tabutların üzerine çiçekler bıraktı.

Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

"AİLELER AYNI BİNALARDA SIĞINMIŞTI"

Bombardımandan sağ kurtulan Ebu Şeria ailesi fertlerinden Yusuf Ebu Şeria, saldırıların üç farklı binayı hedef aldığını anlattı.

İlk binanın vurulmasının ardından ailelerin yakınlarının bulunduğu ikinci binaya sığındığını belirten Ebu Şeria, kısa süre sonra ikinci binanın da hedef alındığını söyledi. Bunun üzerine ailelerin üçüncü binada toplandığını ifade eden Ebu Şeria, son saldırının çok şiddetli olduğunu ve binadaki herkesin enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

157 KİŞİDEN HÂLÂ HABER ALINAMIYOR

Arama çalışmalarını yürüten ekiplerin sorumlusu Muhammed Ebu Dan, saldırılarda kaybolan 157 kişinin naaşına henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

Yusuf Ebu Şeria ise bazı aile bireylerinin bombardımanın şiddeti nedeniyle parçalandığını, bazılarından ise geriye hiçbir iz kalmadığını söyledi.

BM: TEMMUZ AYI YILIN EN ÖLÜMCÜL DÖNEMİ OLDU

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de temmuz ayı boyunca düzenlenen saldırılarda 150'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

OCHA, bu sayının yıl başından bu yana kaydedilen en yüksek aylık can kaybı olduğunu belirtti. Açıklamada, saldırıların büyük bölümünün yaklaşık 2,1 milyon Filistinlinin barındığı Gazze'nin güney ve batı bölgelerindeki kamplarda gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca temmuz ayının son haftasında düzenlenen saldırılarda 25 sivilin daha hayatını kaybettiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler, İsrail Ordusu, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Gazze Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
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