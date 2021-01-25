Gazzeliler İsrail hapishanelerindeki Kovid-19'lu Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika

Gazzeliler İsrail hapishanelerindeki Kovid-19'lu Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi

25.01.2021 17:51
Gazzeliler İsrail hapishanelerindeki Kovid-19'lu Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi, System.String[]

Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Filistinlilerle dayanışma gösterisi düzenlendi.

Esirler Bakanlığının Kovid-19'a yakalanan 82 yaşındaki Filistinli mahkum Fuad eş-Şubeki başta olmak üzere enfekte olan tutukluların durumuna dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirdiği eylemde, uluslararası kuruluşlara tutukluların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Bakanlığa bağlı Halkla İlişkiler Müdürü Nebil Haccac, eylem sırasında yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların, virüsün yayılmasından ve Kovid-19'un neden olduğu sağlık sorunlarından şikayet ettiğini belirtti.

İsrail Hapishaneler İdaresi'nin önlem almaması nedeniyle tutukluların virüse yakalandığını ifade eden Haccac, Filistinli tutukluların kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştığını ancak bunların yetersiz kaldığını dile getirdi.

Başta Şubeki olmak üzere tutukluların hayatından İsrail'i sorumlu tutan Haccac, uluslararası kuruluşlardan, Kovid-19 hastası ve diğer sağlık sorunları bulunan tutukluları serbest bırakması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

Fuad eş-Şubeki, silah yüklü bir gemiyi kaçak yollarla Gazze'ye götürme girişiminde bulunduğu suçlamasıyla 2006'da tutuklanarak 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esir İşleri Heyeti, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Şubeki'nin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden 22 Ocak'ta yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli sayısının 296'ya yükseldiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Filistin, Mahkum, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeliler İsrail hapishanelerindeki Kovid-19'lu Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi - Son Dakika


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