Gebze'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden F.K. yönetimindeki 34 DKZ 189 plakalı otomobil, Beylikbağı Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette seyreden E.G'nin kullandığı 41 TZ 608 plakalı tıra arkadan çarptı.
Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan sürücü F.K. ve yanındaki Ş.V, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikameti, araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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