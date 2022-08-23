Civan Canova'ya İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı: 48 Yıllık Dostuna Gözyaşlarıyla Veda Etti

Haber: EDDA SÖNMEZ- Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 67 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da tören düzenlendi. Oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin 48 yıllık arkadaşı Canova'ya gözyaşlarıyla veda etti. Belgin "Canım kardeşim, biraderim 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın kardeşim" dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden, tiyatronun, sinemanın ve ekranların usta ismi Civan Canova bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu Civan Canova için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salon'da düzenlendi. Canova'nın naaşı saat 11.00'de sahneye getirildi. Törene Canova'nın kardeşleri Ceylan Saltuk, Kanat Tibet, Kumru Tibet Aydın, yeğenleri Emir Saltuk, Ozan Saltuk, Ruby Tibet, Rosie Tibet, Mina Tibet, Waylon Tibet olmak üzere eski rol arkadaşları Nursel Köse, Zafer Ergin, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş ve Nesrin Cavadzade, Tuna Arman ve oyuncunun eski eşi Açelya Akkoyun ile sevenleri katıldı.

Civan Canova için hazırlanan kısa video gösterimiyle başlayan törende, ailesinin "Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar" yazılı çelengi duygulandırdı.

METİN BELGİN DOSTUNA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ: "BİZE BUNU YAPMAYACAKTIN KARDEŞİM"

Törende daha sonra, sanatçı dostları kısa birer konuşma yaparak Canova'ya veda etti. Oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin, gözyaşları arasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"'Canım kardeşim, biraderim', 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Bunu bize yapmayacaktın. Sen o kadar ince, yüreği o kadar sevgi dolu bir insansın ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader. Hiçbir zaman birbirimize kötü bir söz söylemedik. Sen her şeyi içine atardın yine içine attın galiba. Bir tek şey söyleyeceğim sana, şu korona günlerinde üç ay beraber yaşadık. Birbirimize hiç kötü söz söylemedik, sen eline fırçanı aldın güzel resimler yaptın. Seni hiçbir zaman yüreğimizden çıkarmayacağız, hep bizimle olacaksın, nur içinde uyu."

"CİVAN CANOVA, ÇOK SEVİLMİŞ, TAKDİR GÖRMÜŞ BİR SANAÇTI"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da "Hepimizin başı sağ olsun. Böylesi acılı günlerde elimizden gelen onları hayırla anlatmak, anmak" diyerek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"Çünkü acımız ancak böyle hafifliyor, bir vazifemiz daha var onları yaptıklarıyla yaşatmak. Civan Canova kendinden sonra gelen kuşakları çok etkilemiş, sahnede beyazperde ve televizyonda önemli işler yapmış, en önemlisi seyirciyle bağı sağlam tutmuş, karşılığında da çok sevilmiş, takdir görmüş bir sanatçı. Ona bugün burada veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir sanatçıydı. Aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı aynı zamanda. 'Arkadaş' filmiyle başladığı sanat yolculuğu 'Çiçek Taksi' gibi klasikleşmiş rolleri hala hafızamızda. Bir de azımsanamayacak yetkinlikteki ressamlığı var. Ona veda ederken Cemil Meriç'in şu sözlerini paylaşıyorum. Sanatçının tek vazifesi vardır bence: İnsanları birbirine sevdirmek, iki insanı veya iki milyar insanı. Sanat, bir heyecan seyyalesiyle (akıp giden) kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür."

ÜÇ KURUŞ EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

Sayısız film ve dizide rol alan Civan Canova'nın son dizisi 'Üç Kuruş'un oyuncu kadrosu da törende hazır bulundu. Oldukça üzgün olduğu görülen ve gözyaşlarına hakim olamayan Nesrin Cavadzade de törene beyaz çiçeklerle katıldı.

Törenin ardından Canova'nın naaşı Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Canova, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.