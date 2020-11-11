"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Gençlik Merkezi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme Fakültesi bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, bir çok alanda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek, "Belediyemizce kent ormanı yapıldı. Şehrimizin girişine ve bir çok alanda çalışmalarımız oldu. Bu gün de çam ağacı dikimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fidan dikiminin yapılacağı İşletme Fakültesi bahçesinin daha yeşil bir hale geleceğini söyledi.

Mehmetbeyoğlu ve Şevli daha sonra katılımcılarla onlarca fidanı toprakla buluşturdu.