Geleceğin meslek adayları engelsiz yaşam için işaret dili öğreniyor

Elazığ'da üniversite öğrencileri, gelecekte mesleklerini icra ederken işitme engellileri anlamak ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla gönüllü işaret dili öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen proje kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki üniversite yurtlarında açılan kurslara katılan kız öğrenciler, engellilerin günlük yaşamda karşılaşabildikleri iletişim sorunlarını aşmalarına katkı sağlamak için işaret dili eğitimi alıyor.

Sare Ana Kız Öğrenci Yurdunda da Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı eğitmenler tarafından verilen ücretsiz kurslara katılan, aralarında öğretmen, sağlıkçı, doktor ve mühendis adaylarının da bulunduğu öğrenciler, öğrendikleri işaret diliyle zaman zaman engellilerin bulunduğu okul ve derneklerde etkinliklere katılıp onlara moral veriyor.

"Herkesin işaret dilini öğrenmesi gerektiğine inanıyorum"

Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan Ayşegül Ayneli, AA muhabirine, engellilerle daha iyi iletişim kurmak için kursa katıldığını söyledi.

Herkesin işaret dilini öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Ayneli, şöyle konuştu:

"Engellileri ötekileştirmemek, onlarla birlikte hayatımıza devam edebilmek ve onları da sosyal hayatımıza katabilmek için işaret dilini öğrendim. İnşallah yarın öbür gün okulumda işaret diline ihtiyacı olan öğrencim olmaz ama ola ki oldu, sınıfa girdiğimde kırk öğrencimden biri de olsa onunla işaret diliyle iletişime geçmek zorundayım. Bunu yapmam, geriye kalan 39 öğrenci için de çok büyük bir farkındalık aslında. Çünkü kendim öğrencime nasıl davranırsam beni rol model olarak kabul eden diğer öğrencilerim de çevresindeki engellilere karşı bu şekilde davranacak."

"Onları anladığımız vakit çok daha rahat yardımcı olabiliriz"

Sağlık meslek yüksekokulu otopsi programı öğrencisi Büşra Çekiç de engellilerin daha iyi bir yaşam düzeyine kavuşturulmasının toplumsal sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Bu bilinçle herkesin engellilerin sorunlarına duyarlı olması ve onların hayatını kolaylaştırmak için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Çekiç, "Mesleğim gereği bu kursa gelmek istedim, çünkü gelecekte hastanede çalışırken vefat eden bir hasta yakını geldiğinde işitme engelli olabilir, onu mağdur etmemek için anlamamız gerekir. Onları anladığımız vakit çok daha rahat yardımcı olabiliriz. Tüm meslek gruplarında çalışanların bu işaret dilini bilmesi gerekir diye düşünüyorum." dedi.

İngilizce öğretmeni Büşra Çakas da halk otobüsü ile okuluna giderken işitme engelli bir gencin yolculardan gideceği adres için yardım istediğini ancak işaret dilini bilen olmadığından kimsenin yardım edemediğini anlattı.

Bu duruma çok üzüldüğünü aktaran Çakas, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın işaret dili kursunu yurtta açtığını görünce sırf işitme engelli insanlara yardım etmek için bu dili öğrenmeye karar verdim ve kursa katıldım." diye konuştu.

"Herkesin bu dili öğrenmesini tavsiye ediyoruz"

Kurs Eğitmeni Büşra Aşan, öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı kursta büyük bir özveri ve heyecanla işaret dilini öğrendiklerini belirtti.

Bu kursların insanların kendilerini geliştirmeleri ve topluma daha faydalı olmaları açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Aşan, şunları kaydetti:

"Aslında bütün meslek kollarındaki insanların işaret dilini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü her meslek kolunda mesleği icra ettikleri zaman işitme engelli bir vatandaş karşılarına çıkabilir. Onları anlayabilmek ve onlarla iletişime geçebilmek için bunu öğrenmemiz gerekiyor. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz; işaret dili çok güzel bir dil ve herkesin bu dili öğrenmesini tavsiye ediyoruz."