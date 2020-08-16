Gelecek Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresi - Son Dakika

Gelecek Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır." dedi.

Davutoğlu, Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul 1. Olağan Kongresi'ne eşi Sare Davutoğlu ile birlikte katıldı.

Partinin kuruluş çalışmalarına ilişkin kısa film gösterimi ve Türkiye'nin Renkleri Yedi Bölge Dans gösterisinin ardından İstiklal Marşı okundu.

Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nin tek adayı, İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, kısa bir konuşma yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Gelecek Partisi'nin milletin içinden, milletin dertlerine derman olmak üzere yola çıktığını, milletin yüzyıllardır davası olan insan onurunu korumak üzere yola devam ettiğini söyledi.

Davutoğlu, "Ülkemizde hukuk devleti yok edilmiş, sadece bir zümre için adalet işlemektedir. Ülkemizde halkımızın hak ettiği asgari refah seviyesi ortadan kaldırılmış, sadece iktidardan nasiplenenler ve onların yakınları refah içerisinde yaşıyorlar. Gelecek Partisi'ni bizlere kurduran sebepler de bunlardır." diye konuştu.

"Ama milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi anlıyor ve her şeyi bir tarafa not ediyor, yanılmaz hafızasında kayda alıyor" diyen Davutoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son dört yıl boyunca bu iktidarın demokrasiden, hukuk devletinden, şeffaflıktan, denetimden ve liyakatten uzaklaşmasıyla bu kriz adeta 'ben geliyorum' diye bağırarak gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle birlikte ekonomik, siyasi ve hatta toplumsal bir kriz kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte alın size dış mihrak, böyle düşman dostlar başına. ABD eski Başkan yardımcısı, şimdi de başkanlık adayı Joe Biden'ın, sekiz ay önce söylediği, ne hikmetse dün birden keşfedilen sözlerini duydunuz değil mi? Onca yıl en üst düzey görevler yaptı, yıllarca Türkiye'ye defalarca geldi, herkesle görüştü. Türkiye'ye dair analiz düzeyindeki densizliğe bakar mısınız? Biden'ın aptalca yorumlarını Türkiye'de bir Allah'ın kulu ciddiye almaz. Buradan çağrıda bulunuyorum, bu densizlik karşısında Cumhurbaşkanı, Trump'ın mektubunda olduğu gibi sessiz kalmamalı ve en sert tepkiyi açıkça vermelidir. Türkiye ve Türk demokrasisi hiç kimsenin güdümünde olmamıştır ve olmayacaktır. Her türlü antidemokratik açıklama karşısında ülkemizde adil ve özgür seçimlerle görev başına gelmiş olanlar kim olursa olsun, biz meşru yönetimin yanındayız. Biden'a da cevap vereceklerse, bu yönetimin de yanında olmaya hazırız. Var olan iktidarı eleştirmemiz, ülkemize yönelik içeriden veya dışarıdan kaynaklanacak antidemokratik vesayet çabalarına sessiz kalacağımız anlamına gelmez."

"Devletin faiz ödemeleri yüzde 85 artarak 120 milyar TL'ye çıktı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemin'e geçildiğinden beri döviz kurundaki artışın yüzde 60 olduğunu aktaran Davutoğlu, "Herkesi faizcilikle suçluyorlar ama devletin faiz ödemeleri yüzde 85 artarak 120 milyar TL'ye çıktı. Kamu bütçesindeki açık 68 milyar TL'den 155 milyar TL'ye ulaştı. Kişi başına düşen milli gelirdeki kayıp yüzde 35'i aştı. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,8'ten yüzde 47,2'ye geriledi." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Daha sonra üyeler, Divan Başkanlığını Muharrem Ödemiş'in yaptığı 1. Olağan Kongresi'nde oy kullandı.

Kongreye, partinin kurucular kurulu üyeleri, politika izleme kurulu üyeleri ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Gelecek Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresi

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 19:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gelecek Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresi - Son Dakika
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