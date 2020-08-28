Gelecek Partisi Kocaeli 1. Olağan Kongresi - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi Malazgirt Zaferi ile harmanlanan Anadolu Medeniyeti'nin bütün unsurlarına eşit şekilde yaklaşanların partisidir." dedi.

Davutoğlu, İzmit ilçesindeki fuar alanındaki Ayışığı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan İl Kongresine sağlık sorunları nedeniyle video konferans yöntemiyle katıldı.

Partililere seslenen Davutoğlu, son üç hafta içinde il ve ilçelerde yaptığı ziyaretler esnasında doku zedelenmesi nedeniyle hekimlerin tavsiyesi üzerine kongreye katılamadığını söyledi.

Kocaeli'nin ekonominin ve üretimin merkezi olan bir kent olduğunu belirten Davutoğlu, " Türkiye'nin katma değerinin en yüksek şehirlerinden birisi. Dolayısıyla tüm Türkiye'den insanların aktığı, fabrikalarda omuz omuza çalıştığı, çalışırken de etnik, dini, mezhebi, siyasi kimliği sormadan emek üreterek bu topluma bu ülkeye katkıda bulunuyor." diye konuştu.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 10 Muharrem ve 30 Ağustos gibi önemli günlerin önemli mesajlar verdiğini belirten Davutoğlu, "Biz öyle bir dünya istiyoruz ki Hazreti Hüseyin'in adaletiyle şenlensin, öyle bir hareketi kuruyoruz ki bütün dünya, bütün güçler karşısında olsa korkmadan kerbela meydanına çıkabilsin, baş versin ama asla onur vermesin. İşte Gelecek Partisi bu düşüncelerle yola çıkan cesur insanların partisi. Gelecek Partisi Malazgirt Zaferi ile harmanlanan Anadolu Medeniyeti'nin bütün unsurlarına eşit şekilde yaklaşanların partisidir. İşte Gelecek Partisi bu düşüncelerle yola çıkan cesur insanların partisi. Gelecek Partisi Malazgirt Zaferi ile harmanlanan Anadolu Medeniyeti'nin bütün unsurlarına eşit şekilde yaklaşanların partisidir." şeklinde konştu.

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetleri takıldı. Daha sonra üyeler, oy kullandı.

Kongreye, partinin kurucular kurulu üyeleri, politika izleme kurulu üyeleri ve genel başkan yardımcılarının yanı sıra bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.