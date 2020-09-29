Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı - Son Dakika

Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

Gelecek Partisi'nin Torbalı, Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanları görevlerinden istifa etti.

İlçe başkanları, Karabağlar İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısı ile istifalarını kamuoyuyla paylaştı.

Gelecek Partisi Torbalı İlçe Başkanı Zeynel Abidin Fidaner, ilçe başkanları adına yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 aydır mücadele verdiklerini söyledi.

Kendilerine verilen vaatler olduğunu ancak bu sözlerin tutulmadığını savunan Fidaner, bu süreçte ilçe başkanlarına herhangi bir değer verilmediğini gördüklerini ileri sürdü.

Bu süreçte il ve genel merkezin kendilerine herhangi bir katkısının olmadığını anlatan Fidaner, şunları kaydetti:

"Genel merkezden gönderilen tabelalar var. Genel Başkanımızın görsel tablolarının genel merkez tarafından yapılacağını söylediler. Daha sonra bizden paralar talep edildi. Yüksek miktarlarda paralar talep edildi. Kendi ilçem adına 80-100 bin tabela parası çıktı. Bunların ilçe başkanlıkları tarafından ödeneceği söylendi. Biz bu paraları bizim ödemeyeceğimizi söyledik. Bununla ilgili de baskılar aldık. Hatta bununla ilgili benden senet talep edildi."

Fidaner, eski il başkanı Cem Kavur ve ekibi görevden alındıktan sonra yerine atanan mevcut il başkanıyla da bir türlü ortak noktada buluşamadıklarını belirtti.

Kendisi dahil Karabağlar, Menderes, Karaburun, Seferihisar ve Konak ilçe başkanlarının bugün istifa ettiğini vurgulayan Fidaner, Buca, Gaziemir, Balçova, Narlıdere, Çeşme ve Tire ilçe başkanlarının da bir süre önce görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı
Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı
Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı
Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı

Gelecek Partisi, Karabağlar, Menderes, Torbalı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nin 6 ilçe başkanı görevi bıraktı - Son Dakika


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