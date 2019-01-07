Son Dakika Haberleri: Geleneksel Chapter Serisinin 7. Ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde

Geleneksel Chapter Serisinin 7. Ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde

7 dakika önce

Multiplayer'ın gelenekselleşen Espor ve Oyun Festivali Chapter serisi, 7. ayağıyla 26 Ocak'ta Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde oyun hayranlarıyla buluşacak.

Geleneksel Chapter Serisinin 7. Ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, System.String[]

Geleneksel Chapter Serisinin 7. ayağı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Gerçekleşecek.

Türkiye'nin öncü espor, oyun ve içerik platformu olan Multiplayer, kendi platformu dışında NTV Spor, Dream TV, CNN Türk gibi mecralarda, programlarıyla eSpor ve dijital oyun dünyasının Türkiye'de yükselişine ön ayak olmuştur. En popüler espor liglerinin Türkiye şampiyonalarının organizasyonunu, prodüksiyonunu ve canlı yayınlarını sahiplenen Multiplayer, aynı zamanda oyun dünyası ünlülerinin ve profesyonel e-sporcuların menajerlik ve iletişim çözümlerini de üstlenmiştir. Multiplayer marka işbirlikleri, kendi platformlarındaki içerik yönetimi ve oyun severleri bir araya getiren etkinlik organizasyonları ile oyun dünyasına 360 hizmet sunmaya devam etmektedir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:15 Kaynak: Bültenler

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