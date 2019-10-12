Son Dakika Haberleri: Geleneksel spor dallarına ilgisi olan öğrenciler bir araya geldi
Son Dakika Güncel Geleneksel spor dallarına ilgisi olan öğrenciler bir araya geldi

Geleneksel spor dallarına ilgisi olan öğrenciler bir araya geldi

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu'nun düzenlediği "Tanışma ve Bilgilendirme Konferansı" geleneksel spor dallarına ilgisi olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel spor dallarına ilgisi olan öğrenciler bir araya geldi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu'nun düzenlediği "Tanışma ve Bilgilendirme Konferansı" geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dallarına ilgisi olan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Düzce Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü Derneği (DÜZ-OK) Başkanı Murat Herem davetli konuşmacı olarak katılım sağladı.


Konferansta, Binicilik ve Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu'nun kuruluş amacı, düzenlenen ve düzenlenmesi planlanan etkinlikler ile sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Konferansın davetli konuşmacısı DÜZ-OK Başkanı Murat Herem ise insanlığın varoluşuna kadar uzanan bir geçmişe sahip olan ata sporu okçuluğun önemi ve tarihi hakkında bilgiler verdi. Türk okçuluğuna katkısı bulunmuş üstatlardan bahseden Murat Herem, Osmanlı'dan sonraki süreçte unutulmaya yüz tutmuş bu sporun canlı tutulması için gençlerin dört elle sarılması gerektiğine dikkat çekti.


Hem savaş sanatı açısından, hem de en eski ata sporlarından olan Türk okçuluğu ekipmanlarının özelliklerinden de söz eden davetli konuşmacı, katılımcılara ok ve yayların özellikleri hakkında bilgilendirmede bulunarak konuşmasını noktaladı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
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