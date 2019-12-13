Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi - Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi

6 saat önce

Geleneksel Türk Okçuluğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Geleneksel Türk Okçuluğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı devam ediyor.

Agora Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve birçok ülkenin kültürel motiflerini tanıttığı toplantıda Türkiye de Türk okçuluğunu UNESCO'ya anlattı.

Toplantıda Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi.

Bu kabulle Geleneksel Türk Okçuluğu, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 18'inci unsuru olarak kaydedilmiş oldu.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz, yaptığı konuşmada, "Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kayıt oldu. Ülkemiz adına ve Türk okçuluğu adına çok mutluyuz. 3 yıl önce Kültür Bakanlığımız ve Okçular Vakfı iş birliğiyle başlayan bu serüvenimiz bugün Kolombiya'nın başkenti Bogota'da zaferle sonuçlandı. Ülkemiz ve geleneksel Türk okçuluğuna hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün yanı sıra UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Okçular Vakfı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan temsilciler de katıldı.

Türkiye, 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olmuştu.

Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi

Kolombiya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:07 Kaynak: AA
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Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi
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