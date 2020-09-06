Genç cazcılar Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda sahne aldı - Son Dakika

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda "Parklarda Caz" konserleriyle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Garanti BBVA'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen festival kapsamında, Beşiktaş Belediyesinin katkılarıyla Sanatçılar Parkı'nda kısıtlı seyirci ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan etkinlikte, ilk olarak Salih Nazım Peker ve Salih Korkut Peker'den oluşan "Duble Salih" topluluğu sahne aldı.

Divane, kopuz, curada Salih Nazım Peker'in, cümbüş ve akustik gitarda Salih Korkut Peker'in yer aldığı topluluk, "Alternatif Folk" olarak tanımladıkları müziklerinde çeşitli türküleri yorumladı.

Sahnede daha sonra Afrika tınılarını caz ve funkla buluşturan "Deli Bakkal" grubu, sevilen eserlerinin yanı sıra karantina sürecinde kaleme aldıkları "Turist Ömer" parçasını cazseverlerin beğenisine sundu.

Grup üyeleri arasında Emrecan Ağtaş vokalde, Kıvılcım Konca trompette, Özgün Tuncer tenor saksafonda, Mehmet Korkmaz elektro gitarda, Yiğit Tornacı klavyede, Doğan Can Vural bas gitarda, Barış Yalaz perküsyonda ve Necmi Taşkıran davulda yer aldı.

Etkinlik, hip-hop, soul ve caz müzikten ilham alan ritmik müzik üreten "Seda Erciyes & JmH" adlı topluluğun performansıyla sona erdi. Vokalliğini Seda Erciyes'in üstlendiği toplulukta, klavyeyi Yiğit Avcı, bas gitarı Yiğit Can Öztop, davulu ise Fırtına Kıral kullandı.

Yaklaşık 4 saat süren etkinlikte, tüm topluluklar konsere gelenlere teşekkür ederek, sağlıklı günler diledi.