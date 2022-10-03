GENÇ ÇİFTİN DÜĞÜNÜNDE KIRGIZ GELENEKLERİ DE UYGULANDI - Son Dakika
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GENÇ ÇİFTİN DÜĞÜNÜNDE KIRGIZ GELENEKLERİ DE UYGULANDI

03.10.2022 13:14

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Hasan Kalkan (27) ile 4 ay önce tanıştığı Kırgız Rızkur Muratova (24) evlendi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Hasan Kalkan (27) ile 4 ay önce tanıştığı Kırgız Rızkur Muratova (24) evlendi. Çiftin düğününde Kırgız gelenekleri de uygulandı.

Korkuteli'de özel bir bankada çalışan Hasan Kalkan yaklaşık 4 ay önce Antalya'da yaşlı bir akrabasına bakan Kırgız Rızkur Muratova ile tanıştı. Hasan Kalkan ve Rızkur Muratova bir süre sonra evlilik kararı aldı. Hasan Kalkan ve Rızkur Muratova'nın düğün merasimi Kumluca'da gerçekleştirildi. Kırgız örf adetlerine göre gelin Rızkur'u babası Duısheev Bolotbek Muratova düğün alanına getirdi. Daha sonra baba Muratova, gelini ellerini birleştirdiği damada teslim etti. Ardından da nikah merasimine geçildi. Nikahı Kumluca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Selahattin Kelleci kıydı. Nikah memurunun ikazıyla gelin Rızkur, damadın ayağına bastı. Törenin ardından nikah memuru evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Gelinin annesi Abdabalieva Saltanat Muratova bir konuşma yaptı. Abdabalieva Saltanat Muratova, "Biz Kırgız'ız. Kırgızistan'dan geldik. Biz senelerden beri kardeştik. Şimdi kızımızı size veriyoruz. Nasip kaderiymiş. Bizim önceden bir oğlumuz varsa Hasan ile şimdi iki oğlumuz var. Kızım sana emanet. Bundan sonra Allah çocuklarıma daim mutluluk nasip etsin. İnşallah torunlarımızı, onları kucağımıza alırız. Kızım sizlere emanet. Kızım size Allah'tan emanet. Dilerim Allah'tan bir ömür boyu mutluluk versin" dedi.

Baba Duısheev Bolotbek Muratova da dünürlerine kendi adetleri gereği kalpak ve el işlemesi duvar süsü getirdiklerini söyledi. Konuşmaların ardından gelinin babası Duısheev Bolotbek Muratova tarafından dünürü Süleyman Kalkan'a, gelinin annesi Abdabalieva Saltanat Muratova tarafından da damat Hasan Kalkan'a Kırgız kalpağı giydirildi. Düğün takı töreni ve eğlenceyle sona erdi.

Damat'ın babası Hasan Kalkan, "Gelinimiz uzun süreden beri Antalya merkezinde rahatsız olan amcamızın hanımına bakıyordu. O vesileyle oğlumuz Hasan ile tanıştı. Ardından biz de aileyle tanıştık. Ailelerin tanışmasından sonra evliliğe karar verildi. Şimdi de düğünümüzü yaptık" dedi.

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Kaynak: DHA

Hasan Kalkan, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GENÇ ÇİFTİN DÜĞÜNÜNDE KIRGIZ GELENEKLERİ DE UYGULANDI - Son Dakika

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