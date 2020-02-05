Genç Fenerbahçeliler grubu, Karacabey'de faaliyete başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Fenerbahçeliler grubu, Karacabey'de faaliyete başladı - Son Dakika Spor

Genç Fenerbahçeliler grubu, Karacabey'de faaliyete başladı

6 saat önce

Merkezi İstanbul'da bulunan Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde de örgütlendi.

Genç Fenerbahçeliler grubu, Karacabey'de faaliyete başladı, System.String[]

Merkezi İstanbul'da bulunan Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde de örgütlendi.

İlçede grubun başkanlığını yapan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan Cem Eren, sadece maç izleme ve futbolla sınırlanmış bir oluşum olmayacaklarını söyledi.

Eren, "Sosyal sorumluluk projeleriyle, yardım kampanyalarıyla, tarih ve kültür gezileriyle, spora ve sağlıklı yaşama teşvik edeceğimiz etkinlik ve turnuvalarla herkese örnek olan, aynı zamanda tüm renklere saygıyla bakan bir taraftar topluluğu olacağız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü kendimize rehber edindik. Karacabey'imizin gençlerini sosyal hayata dahil eden, Karacabey'deki ailelerin evlatlarını gönül rahatlığıyla aramıza katacağı ilçemizin en büyük sivil toplum örgütünü oluşturmak amacındayız." ifadelerini kullandı.

Cem Eren başkanlığındaki ilçe yönetiminde Nurullah İlhan, Selçuk Çakır, Sinan Tunç, Uğur Yılmaz, Barış Köseler, Hakan Yalazı, Recep Barbaros, Kaan Bingöl, Fatih Salır, Recep Emre Gazozcu, Sezercan Kutku, Baturay Dinçer, Caner Karamer ve Berkant Aka yer alıyor.

Karacabey, İstanbul, Bursa, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi
Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:00:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç Fenerbahçeliler grubu, Karacabey'de faaliyete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]