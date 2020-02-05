Genç Fenerbahçeliler grubu, Karacabey'de faaliyete başladı

Merkezi İstanbul'da bulunan Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubu, Bursa'nın Karacabey ilçesinde de örgütlendi.

İlçede grubun başkanlığını yapan ve gazetecilere açıklamalarda bulunan Cem Eren, sadece maç izleme ve futbolla sınırlanmış bir oluşum olmayacaklarını söyledi.

Eren, "Sosyal sorumluluk projeleriyle, yardım kampanyalarıyla, tarih ve kültür gezileriyle, spora ve sağlıklı yaşama teşvik edeceğimiz etkinlik ve turnuvalarla herkese örnek olan, aynı zamanda tüm renklere saygıyla bakan bir taraftar topluluğu olacağız. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü kendimize rehber edindik. Karacabey'imizin gençlerini sosyal hayata dahil eden, Karacabey'deki ailelerin evlatlarını gönül rahatlığıyla aramıza katacağı ilçemizin en büyük sivil toplum örgütünü oluşturmak amacındayız." ifadelerini kullandı.

Cem Eren başkanlığındaki ilçe yönetiminde Nurullah İlhan, Selçuk Çakır, Sinan Tunç, Uğur Yılmaz, Barış Köseler, Hakan Yalazı, Recep Barbaros, Kaan Bingöl, Fatih Salır, Recep Emre Gazozcu, Sezercan Kutku, Baturay Dinçer, Caner Karamer ve Berkant Aka yer alıyor.