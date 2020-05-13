Genç girişimciler Covid-19 çalışmalarını paylaşacak - Son Dakika

BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) ve Küresel Sorunlar Forumu Vakfı (GCF) ortaklığıyla oluşturulan 2030 yılına kadar 1 milyon gençlik "1m2030" projesi, dünyanın dört bir yanından girişimci gençleri "Covid-19 ve Küresel Genç Liderlik" başlıklı çevrimiçi olarak yapılacak seminerde bir araya getiriyor.



"2030 yılına kadar 1 milyon gençlik (1m2030) projesi" gelişmekte olan ülkelerden genç girişimcileri değişimin öncüleri olarak güçlendirmeyi ve uluslararası platformlarda ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bireysel ve kurumsal çevre bilincini ve farkındalığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapan ve buna yönelik çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim Ecording, "Evde Kal Ormanı" projesiyle uluslararası arenada boy gösterecek. 14 Mayıs Perşembe günü Türkiye saati ile 17: 00'de gerçekleşecek olan seminere, Türkiye'den Covid-19 virüsünün yayılma risklerine karşı 'Evde kal' hareketini desteklemek amacıyla 250 bin tohumu toprakla buluşturan Ecording Sosyal Girişimi'nden Burak Eren Taşkın katılacak. Her genç girişimcinin Covid-19 salgını karşısında üzerinde çalıştıkları somut bir proje veya fikir hakkında konuşmak için beş dakikasının olacağı seminerde, beş dakikalık sunumların ardından kıdemli uzmanlar, pandemi sırasında gençlerin rolü hakkında değerlendirmelerde bulunacak ve girişimcilerin yaptığı çalışmaları analiz edecekler.



'Evde Kal Ormanı'nı dünyaya tanıtacaklar



Uluslararası genç girişimcilerle birlikte sunum yapacak olan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Kuluçka, Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Ecording Sosyal Girişim Ekibi'nden Burak Eren Taşkın, geçtiğimiz ay dronlarla 22 futbol sahası büyüklüğünde alanı 250 bin tohum ile ağaçlandırdıkları kampanyadaki deneyimlerini paylaşacak.



Ecording ekibi, Orman Genel Müdürlüğü ve partner marka destekleriyle korona virüs salgınını önleme kapsamında evde kalınan her gün, geliştirilen tohumlama ve ağaçlandırma yapan insansız hava araçlarının desteğiyle Ankara'da kurulan Evde Kal Ormanı ile Covid-19 virüsünün yayılma risklerine karşı 'Evde kal' hareketini desteklemek amacıyla yüz binlerce tohumu toprakla buluşturmuştu. Daha yeşil, sağlıklı ve yaşanılabilir bir dünya bırakma yolunda farkındalık oluşturmayı hedefleyerek sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyada #EvdeKalOrmanı etiketi ile evde yapılan her paylaşım için ecoDrone'lar aracılığıyla #EvdeKalOrmanı'na bir tohum topu atışı gerçekleştirildi.



Değişimin Öncüleri Olacaklar



Başarılı genç girişimcilere proje yönetimi yetkinliği sağlamak, küresel uzmanlarla buluşturmak, uluslararası görünürlüklerini arttırmak ve finansman erişimlerini sağlamak için oluşturulan "1m2030" projesi gelişmekte olan ülkelerden genç girişimci ve liderleri değişimin öncüleri olarak güçlendirmeyi ve uluslararası platformlarda ön plana çıkarmayı amaçlıyor. 1m2030 inisiyatifinin bir diğer amacı ise; gençlere proje yönetimi yetkinliği sağlamak, küresel uzmanlarla buluşturmak, uluslararası görünürlüklerini arttırmak, finansman erişimlerini sağlamak ve küresel bir inisiyatifte bir araya getirmek. Öte yandan proje, farklı ülkelerde çeşitli zorlukların üstesinden gelmek için 2030 yılına kadar bir milyon genç girişimciyi bünyesine katmayı hedefliyor. Bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek olan seminer tüm katılımcılara açık olup; https://www.1m2030.org/events/webinar web adresinden kayıt olunabilecek. - İSTANBUL