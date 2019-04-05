Son Dakika Haberleri: Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Finalleri Kırşehir'de YapıldıGenç Hatipler Hutbe Okuma...

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Finalleri Kırşehir'de YapıldıGenç Hatipler Hutbe Okuma...

48 dakika önce

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması finalleri Kırşehir'de yapıldıKIRŞEHİR - Kırşehir'de genç hatipler, Hutbe Okuma Yarışması Finallerinde kıyasıya yarıştı.

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması finalleri Kırşehir'de yapıldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de genç hatipler, Hutbe Okuma Yarışması Finallerinde kıyasıya yarıştı.
Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrenciler hitabet, beden dili kullanımı ve kalabalık gruplarda etkileşim kurma gibi alanlarda performans sergiledi.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Lisesi, Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cedide Abalıoğlu İmam Hatip Lisesi, Şehit Er Mücahit Okur Anadolu Lisesi hatip öğrencileri katıldı.
Programda konuşan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Ahmet İşleyen, öğrencilerin gelişimleri için birçok faaliyette olunduğunu söyledi.
İşleyen konuşmasında, "Çocuklarımızın özgüvenini geliştirmek üzere pek çok faaliyet yapıyoruz. Akademik alanda başarılı olmaları için yoğun çalışmalar yapılıyor. Sosyal alanda yapılan dayanışmalarla öğrencilerimize özgüven aşılamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir Arap ülkesinde Arapça konuşan ülkeler de dahil olmak üzere Arapça yarışmasında Türkiye birinci oldu. Kocaeli ilimizden bir okuldu" dedi.
Program katılımcı okul öğrencilerinin hutbe anlatımlarıyla devam etti. Yarışmanın birincisi ise Şehit Er Mücahit Okur Anadolu Lisesi öğrencisi Emre Genç oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:34 Kaynak: İHA

Kırşehir, Genç, Genel
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