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İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI - Son Dakika

İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

28.11.2021 16:23

BURSA'da trafik kazasında hayatını kaybeden İHH gönüllüleri Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş, Kaan Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi için Burdur'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

BURSA'da trafik kazasında hayatını kaybeden İHH gönüllüleri Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş, Kaan Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi için Burdur'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'daki bir programa katılmak için dün İstanbul'dan yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı personeli Muratcan Kaya ile İHH gönüllüleri Yusuf Taha Göktaş, Kaan Talip Tığlı ve Tarık Kesekçi'nin bulunduğu otomobil, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında, önlerinde seyreden TIR'a çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

İHH gönüllüleri için Burdur'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle vakti Burdur Ulu Camii'nde kılınan namaza Burdur Müftüsü Enver Türkmen, İHH Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, önceki dönem belediye başkanı Sebahattin Akkaya ile İHH üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Namazdan sonra 4 kişi için dua edildi.

İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI
İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Eskişehir, Kütahya, Cenaze, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İHH GÖNÜLLÜLERİ İÇİN BURDUR'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI - Son Dakika
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