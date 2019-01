Genç İhh Kitap Kafe Açıldı

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Genç İHH Kitap Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.Turgut Reis Mahallesi 109. Sokakta bulunan Genç İHH Kitap Kafe'nin açılışı törenle yapıldı. Kuran 'ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut izci yaptı.Mahmut İzci konuşmasında, "Kitabı maalesef hayatımıza dahil edemedik. Konuşmalarımızda, söylemlerimizde hep önemini vurguladık. 'Oku' emrinin olduğu bir dinin mensubu olmamıza rağmen okumaya bir türlü alışamadık. Seyretmek ve dinlemek bizim için daha cazip şey oldu. Oysaki kitap bizim kadim geleneğimizde, bizim kültürümüzde, kitap bizim medeniyetimizin en has ürünüdür. Bütün çabamız, gayretimiz ve çalışmalarımız Allah'ın bize gönderdiği kitabının anlaşılması içindir. Burada gençlerimiz, çocuklarımız kitap okuyacaklar, sosyal faaliyetler yaparak, vakitlerini dolu dolu getirecekler. Kamu yararına yaptığımız bu çalışmaları birer salih amel olduğunu, dinine, vatanına ve memleketimizin gelişmesine ve yükselmesine bu mekanlar birer vesile olsun.Adıyaman İHH olarak yaklaşık 400 yetim çocuğa her ay düzenli olarak 125 TL verilmekte, yine her ay memleketimizin ihtiyaç sahiplerine ve bunun yanında muhacir kardeşlerimize yardımlarımız devam etmektedir. Ayrıca Yemen 'deki zulme sessiz kalmayarak 'Yemen Yardım Bekliyor' kampanyası başlattık" dedi.Daha sonra konuşan AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın , "Kitap kafelere destek olmaya çalıştık. Gençlerimizin kahvehane köşelerinde, farklı odakların emrinde kaybolup gitmesini istemiyoruz. Gençlerimiz kendini yetiştirsin, geleceğe güvenle baksın, öğrenme imkanını sahip olsun istiyoruz. Bu anlamda bizde bu projelere destek veriyoruz. İHH Adıyaman şubesi kurulduğu günden beri gerçekten güzel işler yapıyor. Muhacir kardeşlerimize yaptığı yardımlarla insanca yaşamanın önemini bize gösterdi. Sivil inisiyatifler çok önemli. Her birimizin bir vatandaş sorumluluğu ile elimizden gelen gayreti vermemiz gerekir. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesilerek, kafe gezildi. Düzenlenen etkinliğe Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat , Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz , AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz , çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ADIYAMAN