Genç işadamlarından başkanlara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç işadamlarından başkanlara ziyaret - Son Dakika

Genç işadamlarından başkanlara ziyaret

6 saat önce

Yenişehir Genç İşadamları Derneği (YEGİAD) yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ile Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.

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Yenişehir Genç İşadamları Derneği (YEGİAD) yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ile Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret etti.


Yenişehir Genç İşadamları Başkanı Samet Düvencioğlu ve yönetim kurulu, Bursa'da görev yapan başkanları ziyaret etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Samet Düvencioğlu, "Hemşerilerimiz olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ve Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil ile Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ettik. Yaptığımız toplantıda ileriye dönük ortak çalışma konularını istişare ederek kendilerine görevlerinde başarılar diledik" diye konuştu.


Yenişehir Genç İşadamları Derneği yönetimi, aynı zamanda Bursa GESİAD Başkanı Murat Kaya ve yönetimini de ziyaret etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:39 Kaynak: İHA
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