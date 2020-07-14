Genç Kızılay'dan 15 Temmuz şehitleri için saygı nöbeti - Son Dakika

Genç Kızılay'dan 15 Temmuz şehitleri için saygı nöbeti

Çanakkale'de Genç Kızılay gönüllüleri yeni hizmete açılan Kızılay Ağadere Müzesi'nin bulunduğu alanda, 15 Temmuz şehitleri için şehitlik nöbeti tuttu.

Çanakkale'de Genç Kızılay gönüllüleri yeni hizmete açılan Kızılay Ağadere Müzesi'nin bulunduğu alanda, 15 Temmuz şehitleri için şehitlik nöbeti tuttu.

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Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan 35 kişi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Ağadere Müzesi önünde, saat 20.00'da ellerinde meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşün ardından 15 Temmuz şehitlerinin anısına Kızılay Ağadere Müzesi önünde demokrasi nöbeti tuttular.

Anma etkinliği ile ilgili açıklamada bulunan Genç Kızılay Çanakkale İl Başkanı Mesut Kaman, "Bugün, darbe girişiminin dördüncü yılındayız ve Türkiye'nin merhamet çınarı Türk Kızılay'ın iftiharla dolu 152 yılı geride bırakırken Çanakkale'de Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrühin Hastahanesi'nin faaliyet gösterdiği alanda açtığı Ağadere Müzesi'nde demokrasi nöbetimizi sürdürüyoruz. Yüz yıl önce Ağadere'de akan kanlar ve kaybedilen canların 15 Temmuz'da yeniden yeşeren devletimizin can suyu olduğunu hatırlatarak sadece askerimizin değil bir milletin tedavisinin gerçekleştiği bu topraklarda Genç Kızılay gönüllüleri olarak tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kızılay, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç Kızılay'dan 15 Temmuz şehitleri için saygı nöbeti - Son Dakika
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