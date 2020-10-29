Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu - Son Dakika

Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu

29.10.2020 17:06

Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu Balıkesir'in ilçesi Sındırgı'da Cumhuriyetin 97. Yılı da doğal etkinliklerle kutlanıyor.

Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu

BALIKESİR - Balıkesir'in ilçesi Sındırgı'da Cumhuriyetin 97. Yılı da doğal etkinliklerle kutlanıyor. Sındırgı Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyet'in 97. Yılı anısına "Zirveye Yürüyorum" etkinliği ile gençler Belediye başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde bölgenin en yüksek dağı Ulus dağına tırmandı.

1764 rakıma sahip ve 33 tane endemik bitkinin yetiştiği; sonbaharda ise ayrı bir güzelliği olan, görülmeye değer bir atmosferde Türk bayrakları açıldı. Misya yürüyüş yolları güzergahında olan Ulus Dağı'na Hisaralan Jeopark bölgesinden yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca marşlar söylendi, gençler doğanın içinde stres atma fırsatı da buldu.

Gençlere eşlik eden ve Cumhuriyeti yaşatmak ve yükseltmek adına Sındırgı Belediyesi olarak da çalışmalarını daima sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Bizler Cumhuriyet'imizin 97. Yılını gençlerimizle beraber kutlayabilmek maksadıyla bugün Sındırgı'nın ve bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağına çıktık. Kaymakam beyimiz burada, ilçe gençlik spor müdürümüz, milli eğitim müdürümüz ve daire amirlerimiz de burada. Bu etkinlikte gençlerle birlikte olmak istedik. Geleceğimizi emanet edebileceğimiz gençlerin zinde, sağlıklı, ahlaklı ortamlarda yetişmesi bizim için müthiş bir hadise. Bugün Ulus dağının zirvesinden verdiğimiz mesajda çok net. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek hakikaten güçlü bir nesle bağlı. Bu vesile ile Zirveye Yürüyorum etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz Cumhuriyetiz, Cumhuriyet gençler. İlelebet yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaymakam Zafer Oktay ise " Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerle bugün burada bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı yaşam için buradayız. Güzelliklerimiz çok fazla ilçe olarak. Ulus dağı da bu güzelliklerin başında gelen yerlerden bir tanesi. Biz de Cumhuriyet bayramımızda bu güzellikleri gençlerimizle ziyaret edip, onların enerjilerine ortak olduk. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyorum" dedi.

"Zirveye Yürüyorum" etkinliğine gençlerin yanı sıra ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye başkan yardımcıları, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürü Rahmi Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri katıldı.

Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu
Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu
Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu
Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu
Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu
Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu

Cumhuriyet, Balıkesir, Sındırgı, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor         
10:29
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu         
10:14
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:23:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençler Cumhuriyetin 97. yılında zirvede buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei