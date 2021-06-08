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Gençlerin "oyuncaklı sabun" fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor - Son Dakika

Gençlerin "oyuncaklı sabun" fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor

08.06.2021 10:27
Gençlerin

Hijyenin önemini çocuklara erken yaşta aşılamak amacıyla kendi imkanlarıyla endemik bir bitkiden elde ettikleri hammaddeden sabun üreten 7 üniversite öğrencisi, içine oyuncak yerleştirdikleri ürünleri şehirleri gezerek hem el yıkama alışkanlığı kazandırıyor, hem de çocuklara eğitim veriyor.

Hijyenin önemini çocuklara erken yaşta aşılamak amacıyla kendi imkanlarıyla endemik bir bitkiden elde ettikleri hammaddeden sabun üreten 7 üniversite öğrencisi, içine oyuncak yerleştirdikleri ürünleri şehirleri gezerek hem el yıkama alışkanlığı kazandırıyor, hem de çocuklara eğitim veriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekli 5'i Kimya Bölümü öğrencisi olmak üzere toplamda 7 kişilik ekip, minik kalplere 'duru, temiz ve saf' kelimelerini aşılamak için şehir şehir gezerek ürettikleri sabunları ulaştırıyor. Pandemi sürecinin başından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren ve ürettikleri ürünle bir kez daha hijyene dikkat çeken genç girişimciler, çocuklara içinde oyuncak olan sabunlar hediye edip eğitimler veriyor. Bu kapsamda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün daveti üzerine 41'inci durakları olan Elazığ'a gelen platformun kurucularından Emirhan Belli, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde çocuklara ve genç liderlere yönelik eğitim verdi. Antiseptik ve antioksidanın birbirine bağlayan bir yapı sonucu elde ettikleri kimyasal içermeyen antibakteriyel sabunları etkinliğe katılanlarla birlikte kalıplara dökerek oyuncaklı sabunlar elde eden ekip, şimdiye kadar çok sayıda çocuğa ulaşıp el yıkama alışkanlığı aşıladı.

Ayrıca, Covid-19 sürecinde topluma yönelik ve kar amacı gütmeyen projelerle ön plana çıkan genç gönüllüler, ilk etapta gittikleri her ilde sabun üretip dağıtırken İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'nin kalıcı yer temini ile birlikte daha çok çocuğa ulaşmasına katkıda bulunuyor.

Ürettikleri sabunların hammaddesinin tamamen endemik bitkilerden oluştuğuna dikkat çeken proje sahiplerinden Emirhan Belli, "Buradaki çalışmamızın amacı, çocuklardaki el yıkama alışkanlığını arttırmak için 7 kişilik bir ekip kurduk. Ürünümüzü, Malatya'da İnönü Üniversitesi tarafından mühendislik bölümünde geliştirdik. Bu çalışmamızın içerisinde Malatya'da bulunan bir endemik madde ile yapıyoruz. İçlerinde bulunan en önemli özellik, antioksidan ve antiseptik özellik sunması. Çalışmamız test aşamalarından geçtikten sonra sağlık ile alakalı uygulanabilirlik testlerini yaptık. Bunun onayını aldıktan sonra ise ilk pilot bölge olarak Malatya oldu. En büyük amacımız, desteği ihtiyacı olan çocuklara dağıtmak. Biz bu ürünümüzü dağıttıktan sonra aileler, çocuklarında el yıkama alışkanlığını arttığını söylediler. Çocuklar aslında bu sabunla ellerini yıkarken, içlerinden oyuncak çıkmışsa onlar için çok büyük bir sevgi bağı oluşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli bu işi tamamen gönüllülük esası yapıyoruz. İstanbul'daki bir çok belediye tarafından destek alarak üretim yaptık ve bu üretimden sonra yaklaşık 40 tane ilde eş zamanlı hem bireysel hem de ekip arkadaşlarımızla birlikte bu sabunlarımızı dağıttık" dedi.

Farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını için duydukları memnuniyeti dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, "Üniversiteli öğrencilerimizin kurmuş olduğu platformu ağırladık. Burada özellikle Covid-19 salgını döneminde el hijyeninin ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmak amacıyla geldiler. Hem çocuklar ve gençlerimize sabun üretimi, kendi kişisel bakımı hem de el hijyeni için ne kadar önemli olduğunu öğrenmeleri amacıyla bu etkinliği düzenledik. Gençlik merkezimizde yapmış olduğumuz bu atölye çalışmamızda üretilecek olan sabunlarımızı hem kendilerinin hem daha sonra köy okullarındaki çocuklarımıza ulaştırmak amacıyla eğitim verdik. Buradaki amaç, hem el hijyenini kazandırmak hem de eğlenceli bir şekilde bu kazanımın devam etmesini sağlamak" diye konuştu.

Aldıkları eğitimin kendileri için faydalı olduğunu dile getiren çocuklardan Ahmet Berkay Aydoğdu (12), "Bugün sabun yaptık. Korona virüs döneminde ellerimizi sık sık yıkamamız lazım. Ayrıca çok eğlendik. İlk defa oyuncaklı sabun gördüm ve yaptım. Covid-19 döneminde elleriniz sık sık yıkayın, sabun çok önemli" şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Ebrar Ece ise, "Bugün burada ilk defa oyuncaklarla sabun yaptık. Çok güzeldi. Kutulardaki malzemeler ve küp şeklindeki sabunları karıştırdık ve böyle bir sabun yaptık" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor
Gençlerin oyuncaklı sabun fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor

Koronavirüs, Üniversite, İstanbul, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gençlerin 'oyuncaklı sabun' fikri, el yıkama alışkanlığı kazandırıyor - Son Dakika


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