Gençlik Bilişim Zirvesi Türksat'ın iletişim sponsorluğunda başlıyor - Son Dakika
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Gençlik Bilişim Zirvesi Türksat'ın iletişim sponsorluğunda başlıyor

15.05.2022 12:16
Gençlik Bilişim Zirvesi Türksat'ın iletişim sponsorluğunda başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da katılımlarıyla düzenlenen Gençlik ve Bilişim Festivali 16-18 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu ve Örnek Stadyumu'nda...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da katılımlarıyla düzenlenen Gençlik ve Bilişim Festivali 16-18 Mayıs tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yerleşkesi Konferans Salonu ve Örnek Stadyumu'nda Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları genel müdürlerinin konuşmacı olarak yer alacağı toplam 9 oturumun, hackaton ve siber güvenlik yarışmalarının, çeşitli konser ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği festival programı İletişim Sponsorluğu kapsamında Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türksat A.Ş. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, etkinliğin ikinci gününde saat 13.30'da başlayacak olan Türkiye'nin Uzay Yolculuğu başlıklı panelde ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile birlikte konuşmacı olarak katılacak.


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18 mayıs, Türksat, gençlik, Bilişim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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