Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'Akademik Kamplar' projesi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, akademik kariyer planlayan üniversite son sınıf ve lisans mezunu öğrencilere yönelik 'Akademik Kamplar' projesi düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı noktalarındaki 43 gençlik kampında on binlerce genci misafir eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kez de lisans son sınıf ve yeni mezun öğrencilere yönelik özel içerikli kamplara ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Akademik Kamplar'a ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite son sınıf ve lisans mezunu olup, akademik kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik özel organizasyona ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.