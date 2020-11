- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzincan'da yapılacak olan yatırımlar için protokol imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'a modern bir stat kazandırıldığının da altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan'a yapılacak olan 1 adet 1000 seyircili spor salonu yapımı, 1 adet antrenman spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet kano ve rafting, motocross ve bisiklet, atlı safari ve binicilik, dağcılık, yamaç paraşütü ve ofroad dallarında doğa sporları tesisi ve tefrişatlarının yapımı, 100 adet basketbol potası, Erzincan Binali Yıldırım mevcut nizami futbol sahasının sentetik çim yüzeye dönüştürülmesi ve tribün koltuklarının yapılması, yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu ve halı sahadan oluşan 9 adet spor tesisinin bakımı ve onarımı projelerinin imza töreni bakanlığın merkez binasında gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bundan birkaç ay önce Erzincan'daydık. Değerli halkının çok sıcak misafirperverliğiyle o günkü seyahatimizin tadı damağımızda kaldı desek yanlış olmaz. Kardeşliğin, dostluğun diyarı Erzincan'ı yeniden ziyaret etmenin planlarını da yapıyoruz. Gözbebeği şehrimiz, milli miras şehrimiz bizim için çok önemli yere sahip. Erzincan'ın gerek spor geleceğini gerek gençlik faaliyetlerini ve yatırımlarını yukarılara taşımaya kararlıyız. Erzincan ziyaretinde almış olunduğumuz kararlarda hem spor anlamında hem vilayetimizin, yarınlarımızın gençleri anlamında pek çok konuyu ve çalışmayı konuştuk. Erzincan'ımızı yarınlara daha güçlü şekilde ulaştırmanın sorumluluğu ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız; tarımı, sanayisi, ekonomisi, kültürüyle, eğitimi, sağlığı, ulaşımı, altyapısıyla her alanda zirveye oynayan Türkiye'nin spordaki iddiasını gençlerinin yarınların ve bugünün rekabetçi dünyasındaki donanımını güçlendirme adına çok daha yukarılara taşımak, bu anlamdaki sağlam ve istikrarlı yapıya kavuşmuş olduk. Erzincan'ın 18 yıl önceki haline baktığımızda herkes yakından biliyor ki 1 yüzme havuzu, 1 atletizm pisti olmayan Erzincan ve buna benzer açıkçası spor anlamında pek çok açıdan mahrumiyetin olduğu şehri el birliği ile 600 milyon liradan fazla spor ve gençlik yatırımıyla buluşturduk. Erzincanlı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Ziyaret sırasında stadımızı gördük. Oradaki çalışmalar da tüm hızıyla ilerliyor. Türkiye'nin en güzel ve modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz. Onun açılışını da en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Erzincan'da 2 öğrenci yurdu varken şu an 12 öğrenci yurdu var. Kapasite 2 binden 10 binlere geldi. Bu anlamda da yeni çalışmalarımız, yeni yatırımlarımız devam edecek. Gençlik merkezi olmayan vilayetimizde şu an 3 gençlik merkezi ve 1 gençlik ofisimiz var. 120 bin gencimizin buradan ciddi bir şekilde faydalanıldığını belirtmek istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, "Sporda yatırımlarımız dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde son 18 yılda tesisleşme altyapısıyla mükemmel bir seviyeye ulaştı. Sporun tabana yayılması ve spordaki başarının zirveye oynama noktasında çalışmalarımız bu. Geçtiğimiz haftalarda gerek Emre'nin yüzmede kırdığı rekor gerek modern pentatlonda İlke'nin rekoru gerekse Fatma Uruk'un Meksika'daki serbest dalıştaki rekorları bu anlamdaki iddialarımızın da hedefe yürüme noktasında hamdolsun ki başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bizlere gösteriyor. Pandemi sürecini tüm dünya hakikatten ciddi bir şekilde yaşıyor. Ama bu sürece rağmen tüm tedbirlerimizi azami derecede alarak yatırımlarımızın hızını hiçbir şekilde yavaşlatmadık" şeklinde konuştu.

Erzincan'a yapılacak yatırımlara değinen Bakan Kasapoğlu, "Son başbakanımız Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'daki onun ismini taşıyan üniversitedeki stadyumun zemininin yenilenmesi ve yeni modern bir yapıya kavuşması. Yeni bir spor salonu, antrenman salonu. Kamp eğitim merkezimizle gerek Erzincan'ımızda ki gerek ülkemizin dört bir yanından gelecek farklı branşlardaki sporcular Erzincan'ın kamp eğitim merkezinde çalışacaklar. Modern nizami sentetik sahalarımız, değişik lokasyonlar da gerçekleşecek sentetik yüzeyli sahalarımız bu vesileyle müjdelemek istiyorum. Erzincan dediğimizde doğa sporları çok güçlü bir yanımızı ortaya koyuyor. Ulusal anlamdaki spor açısından Erzincan'ı marka şehir haline getirmeye kararlıyız. Kano, rafting, motocross, bisiklet, atlı safarisi, biniciliğiyle, dağcılık, yamaç paraşütü ve offroad dallarında çok kapsamlı bir doğa sporları tesisini Erzincan için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 10 bin pota projemizin 100 tanesini de Erzincan'da istenilen yerlere inşa edeceğiz. Nerede ne ihtiyaç varsa. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Erzincan'ımızın değerli halkının hizmetinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda can Erzincanlılarla birlikte olma ümidiyle" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Protokol törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı.