Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım

24.11.2020 13:46

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye'nin en güzel ve modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz" "Erzincan'ımızın değerli halkının hizmetinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum" "Erzincan'ın gerek...

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Türkiye'nin en güzel ve modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz"

"Erzincan'ımızın değerli halkının hizmetinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum"

"Erzincan'ın gerek spor geleceğini gerek gençlik faaliyetlerini ve yatırımlarını yukarılara taşımaya kararlıyız"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzincan'da yapılacak olan yatırımlar için protokol imzaladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan'a modern bir stat kazandırıldığının da altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzincan'a yapılacak olan 1 adet 1000 seyircili spor salonu yapımı, 1 adet antrenman spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydınlatmalı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet kano ve rafting, motocross ve bisiklet, atlı safari ve binicilik, dağcılık, yamaç paraşütü ve ofroad dallarında doğa sporları tesisi ve tefrişatlarının yapımı, 100 adet basketbol potası, Erzincan Binali Yıldırım mevcut nizami futbol sahasının sentetik çim yüzeye dönüştürülmesi ve tribün koltuklarının yapılması, yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu ve halı sahadan oluşan 9 adet spor tesisinin bakımı ve onarımı projelerinin imza töreni bakanlığın merkez binasında gerçekleşti.

"Erzincan'ın gerek spor geleceğini gerek gençlik faaliyetlerini ve yatırımlarını yukarılara taşımaya kararlıyız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bundan birkaç ay önce Erzincan'daydık. Değerli halkının çok sıcak misafirperverliğiyle o günkü seyahatimizin tadı damağımızda kaldı desek yanlış olmaz. Kardeşliğin, dostluğun diyarı Erzincan'ı yeniden ziyaret etmenin planlarını da yapıyoruz. Gözbebeği şehrimiz, milli miras şehrimiz bizim için çok önemli yere sahip. Erzincan'ın gerek spor geleceğini gerek gençlik faaliyetlerini ve yatırımlarını yukarılara taşımaya kararlıyız. Erzincan ziyaretinde almış olunduğumuz kararlarda hem spor anlamında hem vilayetimizin, yarınlarımızın gençleri anlamında pek çok konuyu ve çalışmayı konuştuk. Erzincan'ımızı yarınlara daha güçlü şekilde ulaştırmanın sorumluluğu ve kararlılığı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin en güzel ve modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Amacımız; tarımı, sanayisi, ekonomisi, kültürüyle, eğitimi, sağlığı, ulaşımı, altyapısıyla her alanda zirveye oynayan Türkiye'nin spordaki iddiasını gençlerinin yarınların ve bugünün rekabetçi dünyasındaki donanımını güçlendirme adına çok daha yukarılara taşımak, bu anlamdaki sağlam ve istikrarlı yapıya kavuşmuş olduk. Erzincan'ın 18 yıl önceki haline baktığımızda herkes yakından biliyor ki 1 yüzme havuzu, 1 atletizm pisti olmayan Erzincan ve buna benzer açıkçası spor anlamında pek çok açıdan mahrumiyetin olduğu şehri el birliği ile 600 milyon liradan fazla spor ve gençlik yatırımıyla buluşturduk. Erzincanlı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Ziyaret sırasında stadımızı gördük. Oradaki çalışmalar da tüm hızıyla ilerliyor. Türkiye'nin en güzel ve modern statlarından birini Erzincan'a kazandırıyoruz. Onun açılışını da en kısa zamanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Erzincan'da 2 öğrenci yurdu varken şu an 12 öğrenci yurdu var. Kapasite 2 binden 10 binlere geldi. Bu anlamda da yeni çalışmalarımız, yeni yatırımlarımız devam edecek. Gençlik merkezi olmayan vilayetimizde şu an 3 gençlik merkezi ve 1 gençlik ofisimiz var. 120 bin gencimizin buradan ciddi bir şekilde faydalanıldığını belirtmek istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, "Sporda yatırımlarımız dünyanın hiçbir yerinde olmayacak şekilde son 18 yılda tesisleşme altyapısıyla mükemmel bir seviyeye ulaştı. Sporun tabana yayılması ve spordaki başarının zirveye oynama noktasında çalışmalarımız bu. Geçtiğimiz haftalarda gerek Emre'nin yüzmede kırdığı rekor gerek modern pentatlonda İlke'nin rekoru gerekse Fatma Uruk'un Meksika'daki serbest dalıştaki rekorları bu anlamdaki iddialarımızın da hedefe yürüme noktasında hamdolsun ki başarılı bir şekilde gerçekleştiğini bizlere gösteriyor. Pandemi sürecini tüm dünya hakikatten ciddi bir şekilde yaşıyor. Ama bu sürece rağmen tüm tedbirlerimizi azami derecede alarak yatırımlarımızın hızını hiçbir şekilde yavaşlatmadık" şeklinde konuştu.

"Erzincan'ımızın değerli halkının hizmetinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum"

Erzincan'a yapılacak yatırımlara değinen Bakan Kasapoğlu, "Son başbakanımız Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'daki onun ismini taşıyan üniversitedeki stadyumun zemininin yenilenmesi ve yeni modern bir yapıya kavuşması. Yeni bir spor salonu, antrenman salonu. Kamp eğitim merkezimizle gerek Erzincan'ımızda ki gerek ülkemizin dört bir yanından gelecek farklı branşlardaki sporcular Erzincan'ın kamp eğitim merkezinde çalışacaklar. Modern nizami sentetik sahalarımız, değişik lokasyonlar da gerçekleşecek sentetik yüzeyli sahalarımız bu vesileyle müjdelemek istiyorum. Erzincan dediğimizde doğa sporları çok güçlü bir yanımızı ortaya koyuyor. Ulusal anlamdaki spor açısından Erzincan'ı marka şehir haline getirmeye kararlıyız. Kano, rafting, motocross, bisiklet, atlı safarisi, biniciliğiyle, dağcılık, yamaç paraşütü ve offroad dallarında çok kapsamlı bir doğa sporları tesisini Erzincan için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 10 bin pota projemizin 100 tanesini de Erzincan'da istenilen yerlere inşa edeceğiz. Nerede ne ihtiyaç varsa. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Erzincan'ımızın değerli halkının hizmetinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda can Erzincanlılarla birlikte olma ümidiyle" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Protokol törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım

Mehmet Kasapoğlu, Protokol, Erzincan, Kano, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi         
14:12
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu         
13:37
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 15:08:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erzincan'a dev yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei