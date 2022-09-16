Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; Orgeneral Güler tarafından Korgeneral Veliyev'e şehitler için taziye dilekleri iletilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Azerbaycan, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Genelkurmay Başkanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü - Son Dakika

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