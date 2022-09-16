Genelkurmay Başkanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü - Son Dakika
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Genelkurmay Başkanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü

16.09.2022 01:35
Genelkurmay Başkanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile görüştü.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; Orgeneral Güler tarafından Korgeneral Veliyev'e şehitler için taziye dilekleri iletilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Yaşar Güler, Azerbaycan, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genelkurmay Başkanı Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev ile görüştü - Son Dakika

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