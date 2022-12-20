Elazığ'da ziyaretçi akınına uğrayan türbe, define avcıları tarafından talan edildi! Mahalle halkı yetkilere çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ziyaretçi akınına uğrayan türbe, define avcıları tarafından talan edildi! Mahalle halkı yetkilere çağrıda bulundu

20.12.2022 13:01

Elazığ'da yıllardır bölge insanı tarafından ziyaret edilen Çarşamba Baba Türbesi'nin her tarafı define avcıları tarafından kazıldı. Olay karşısında öfkelenen bölge halkı "Korkuyoruz bir gün mezar da çalınacak" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Elazığ'ın Kızılay Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Baba Türbesi uzun yıllardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Yazar İshak Sunguroğlu'nun Harput Yollarında kitabında tarif ettiği yer ve verdiği bilgilere göre bu türbede Mehmet Ziyad ve Ali Beyaz adlı kişiler yatıyor. Uzun yıllardır ayakta duran türbe son zamanlarda definecilerin en çok uğradığı yerlerin başında geliyor. Türbenin hemen her köşesini kazan defineciler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

HALK YETKİLİLERE SESLENDİ

Çarşamba Baba Türbesi, çarşamba günü dua etmek isteyen vatandaşların en çok uğradığı türbelerin başında gelirken, mahalle sakinleri türbenin korunması ve restorasyonun yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"KORKUYORUZ BİR GÜN MEZAR DA ÇALINACAK"

Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Burak Turan, "Elazığ merkeze bağlı Kızılay Mahallesi'nde Çarşamba Baba Türbesi olarak biliniyor. Burada Allah dostu bir zat yatıyor. Buraya halkımız, biz de dahil olmak birçok yerden ziyarete gelip dua ediyorlar. Ama gördüğünüz gibi durum içler acısı bu hale gelmiş her tarafı kazmışlar. Biz artık korkuyoruz ki bu definecilerden bir gün geleceğiz dua etmeye bakacağız ki mezar da yerinde yok. Yazık bırakın Allah için siz bu ölüden ne istiyorsunuz, ölünün kime zararı var. Ölünün altında altın ne gezer neyin peşindeler bunlar. Türbenin her tarafı delik deşik olmuş. Her tarafı iki üç metre kazmışlar. Korkuyoruz bir gün mezar da çalınacak. Biz yetkililerden bir yardım istiyoruz buranın tadilatı ve restorasyonunun yapılması için. Şu an harabe gibi göründüğü için herkes kafasına göre gelip çıkıyor bir şeyler arıyor. Bir şey de yok burada ne arıyorlar onu da bilmiyoruz. Ölüyü mü çalacaklar, ölüyü de çalacaklarsa gelip alıp götürsünler biz de kurtulalım millet de kurtulsun" dedi.

"DÜNDEN BERİ GÖZÜM DOLUYOR"

Olay karşısında üzülen vatandaşlardan Güllü Akat da, "Ben bu mahalleye gelin geldim geleli burası var. Çarşamba Baba Türbesi diyorlar. Bir komşumuz dün bana gel gidip Çarşamba Baba Türbesine bakalım dedi. Öyle gördüm türbeyi yüreğime haraplık geldi. Dünden beri gözüm doluyor. Bu mübarek kime ne yapmış? Kapısını penceresini açık bırakıp gitmişler. Ben gelin geldiğimde her çarşamba günü kadınlar temizlik yapıyorlardı. Herkes gelip ziyaret ederdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yeşilçam'ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen Yeşilçam'ın babacan oyuncusu Hulusi Kentmen Elazığ'da 33 lisenin katılımıyla 'Münazara' turnuvasında start verildi Elazığ'da 33 lisenin katılımıyla 'Münazara' turnuvasında start verildi

Elazığ, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ziyaretçi akınına uğrayan türbe, define avcıları tarafından talan edildi! Mahalle halkı yetkilere çağrıda bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:08 Altın Palmiye Töreni'nde Seren Serengil'in protokolde oturduğunu gören, Bircan Bali ve Arto Dalga kendilerini ön sıraya aldırdı
12:53 Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, ülkesine yapılan eleştirileri "havlamaya" benzetip sert konuştu
12:42 Amirallerin Montrö bildirisi davasında yargılanan 103 emekli amiral, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat etti
12:20 Antalya'da 30 yaşındaki genç, arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde cansız halde bulundu
12:05 Boynuzlarında genetik bozukluk bulunan kızıl geyik Sivas'ta kameralara yansıdı! Çiftleşme şansları yok denecek kadar az
12:08 Dünya Kupası'nda kupa seremonisi öncesi gergin anlar! Infantino'nun talebini görmezden gelen Katar Emiri, Macron'un önünde yürümesine izin vermedi
11:58 İlginç hareketleriyle bilinen sosyal medya fenomeni Bahar Candan'ın çıplak pozları sızdırıldı
11:36 Batman'da halı işletmeciliği yapan esnaf, kaçak kontrolü için dükkanına gelen 3 DEDAŞ personelini silahla rehin aldı
11:35 Murat Ongun'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım
11:28 Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangınla küle döndü! "Yangın her şeyi aldı" diyen Poyrazoğlu'ndan duygusal paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 13:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da ziyaretçi akınına uğrayan türbe, define avcıları tarafından talan edildi! Mahalle halkı yetkilere çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement