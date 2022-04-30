Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler - Son Dakika

Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler

İZMİR - İnkılap İlkokulu öğrencileri, "STEM'le Kendimi Keşfediyorum" projesi çerçevesinde atık malzemelerden maketler oluşturdu. Öğrencilerin atıkları geri dönüştürerek hazırladığı spor sahası, köprü ve peri bacası maketleri dikkat çekti.

İzmir'de bulunan İnkılap İlkokulu, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu girişimi olan eTwinning'e kaydoldu, ardından "STEM'le Kendimi Keşfediyorum" projesine dahil oldu. Bu çerçevede pek çok etkinliğe katılan öğrenciler, son olarak atık malzemelerden yaptıkları ürünleri okullarında sergiledi. 3. sınıf öğretmeni Buket Turgut, "Öğrencilerimle e-twinning platformuna dahil olduk. STEM'le Kendimi Keşfediyorum projesine kaydımızı yaptırdık. Bu konuda pek çok farkındalık projesi gerçekleştirdik. Son olarak da öğrencileri üretici zekaya, analitik düşünmeye yönlendirmeye çalışmak adına atık malzemelerden çeşitli maketler yaptık. Öğrencilerimiz spor dallarına ilişkin maketler yaptı, köprüler hazırladılar, origami yaptılar, atık maddeleri çeşitli aksesuarlara çevirdik" dedi.