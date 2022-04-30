Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler

30.04.2022 12:56

Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler İnkılap İlkokulu öğrencileri, "STEM'le Kendimi Keşfediyorum" projesi çerçevesinde atık malzemelerden maketler oluşturdu.

Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler

İZMİR - İnkılap İlkokulu öğrencileri, "STEM'le Kendimi Keşfediyorum" projesi çerçevesinde atık malzemelerden maketler oluşturdu. Öğrencilerin atıkları geri dönüştürerek hazırladığı spor sahası, köprü ve peri bacası maketleri dikkat çekti.

İzmir'de bulunan İnkılap İlkokulu, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Komisyonu girişimi olan eTwinning'e kaydoldu, ardından "STEM'le Kendimi Keşfediyorum" projesine dahil oldu. Bu çerçevede pek çok etkinliğe katılan öğrenciler, son olarak atık malzemelerden yaptıkları ürünleri okullarında sergiledi. 3. sınıf öğretmeni Buket Turgut, "Öğrencilerimle e-twinning platformuna dahil olduk. STEM'le Kendimi Keşfediyorum projesine kaydımızı yaptırdık. Bu konuda pek çok farkındalık projesi gerçekleştirdik. Son olarak da öğrencileri üretici zekaya, analitik düşünmeye yönlendirmeye çalışmak adına atık malzemelerden çeşitli maketler yaptık. Öğrencilerimiz spor dallarına ilişkin maketler yaptı, köprüler hazırladılar, origami yaptılar, atık maddeleri çeşitli aksesuarlara çevirdik" dedi.

Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler
Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler
Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler
Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler

YORUMLAR
500
Yüzen otel İzmir Limanı'na demir atacak Yüzen otel İzmir Limanı'na demir atacak İzmir'de bir evde 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de bir evde 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Avrupa Komisyonu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler - Son Dakika


Son Dakika
12:37 17 yaşındaki eşini vurdu, intihar süsü verdi, kendisini bu sözlerle savundu: Sakinleşsin diye ateş ettim!
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 13:18:59. #1.12#
SON DAKİKA: Geri dönüştürerek kendilerini keşfettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement