Gerze'de yeni jandarma hizmet binası yapımı tamamlandı - Son Dakika

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yapımı tamamlanan Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni binanın jandarma teşkilatının gücüne güç katacağını vurguladı.

Jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini konusunda başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarlık ve özveriyle çalışan zaman mefhumu gözetmeksizin görevini yerine getiren jandarma teşkilatımız, göz bebeğimizdir. Son dönemde pandemi sürecinde de aktif olarak çalışarak, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına önemli görevler üstlenen jandarma teşkilatımız, her şeyin en iyisine layıktır. Onlara rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmak da bizim öncelikli görevlerimizdendir. Yeni binamızın hayırlı olmasını diliyor, katkı ve destekleri için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve diğer tüm ilgililere teşekkür ediyorum."