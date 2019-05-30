Son Dakika Haberleri: Gevrek: "Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır"
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Gevrek: "Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır"

41 dakika önce

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz gönüllerin şampiyonu olduk. Biz her zaman şunu söylüyoruz; yerimizi de biliriz, haddimizi de. Ama Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır Allah'ın izniyle" dedi.

Gevrek:
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Biz gönüllerin şampiyonu olduk. Biz her zaman şunu söylüyoruz; yerimizi de biliriz, haddimizi de. Ama Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır Allah'ın izniyle" dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da Marmara Derebeyleri taraftarlar Derneği tarafından organize edilen iftar programında teknik heyet konusu ve transfere dair açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör konusunda henüz netleşen bir durumun olmadığını söyleyen Gevrek, "Biz gönüllerin şampiyonu olduk. Her zaman şunu söylüyoruz; yerimizi de biliriz haddimizi de. Ama Anadolu'dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır Allah'ın izniyle. Şu an transferde gidecek kalacak oyuncularımızı belirliyoruz. Teknik heyet transferiyle ilgili ise netleşen bir durum yok. Ancak şu kadarını söyleyeyim, İnşallah Malatya'ya yakışan, bizi hedeflerimize götürecek bir isim olacak. Tabi Avrupa maçlarından dolayı bizim için sezon erken başlayacak. Biz de bu bilinçle işe hızlı ve de dört elden sarılarak başlayacağız. Bize bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da güvenmeye devam edin" diye konuştu.

"Mali tablonun önemi şampiyonluklardan daha önemlidir"

Gevrek, önlerindeki kongre süreciyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:

"Önümüzde seçimli kongre sürecimiz var. Geçen hafta yaptığımız mali kongremizden Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıktık. Borç tablomuzun geçen senenin daha altında çıkması bizleri ziyadesiyle mutlu ve de memnun etmiştir. Bizim için mali tablonun önemi şampiyonluklardan daha önemlidir. Bu anlamda bir kez daha yönetim kurulumuza ve kulüp çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

İftar programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ve Malatyalı siyasetçi merhum Mevlüt Aslanoğlu'nun oğlu Erdem Aslanoğlu katıldı. - MALATYA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:03 Kaynak: İHA
Spor
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