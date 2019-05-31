Son Dakika Haberleri: GEZİ OLAYLARININ 6'NCI YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI
Son Dakika Güncel Haber

GEZİ OLAYLARININ 6'NCI YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

59 dakika önce

Gezi Parkı olaylarının 6'ncı yıldönümünde, Taksim'de toplananbir grup yürüyüş düzenledi.

GEZİ OLAYLARININ 6'NCI YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI, System.String[]

Gezi Parkı olaylarının 6'ncı yıldönümünde, Taksim'de toplananbir grup yürüyüş düzenledi. 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Beyoğlu'ndaki binası önünde saat 19.00'da bir araya gelen bir grup, Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Aralarında Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Sera Kadıgil, HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, Gülistan Kılıç Koçyiğit, TİP milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş'ın da aralarında bulunduğu grup yürüyüş boyunca sık sık slogan attı. Gezi Parkı'na karanfil bırakmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Gruptakiler Meşelik Sokak üzerinde yürüyüşü sona erdirdi. Burada grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş sona erdirildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Grubun slogan atması
-Grubun ellerindeki dövizlerden detay görüntü
-Grubun ellerindeki pankarttan görüntü
-Grubun yürüyüşe geçmesi
-Polisin güvenlik önlemi
- İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen'in açıklaması
-Genel ve yakın detaylar 
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:03 Kaynak: DHA
Taksim, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Üretici isyan ediyor! Kiraz tarlada 7, markette 12,5 lira ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 22:02:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GEZİ OLAYLARININ 6'NCI YILDÖNÜMÜNDE BASIN AÇIKLAMASI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]