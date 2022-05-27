Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye'den sessiz diplomasi - Son Dakika
Üye Girişi

Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye'den sessiz diplomasi

27.05.2022 09:43

Dünya yaklaşan olası bir gıda krizini tartışıyor.

Dünya yaklaşan olası bir gıda krizini tartışıyor.

Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesi ve bu nedenle derinleşen küresel gıda sorununa ilişkin yorum yapan T24 dış politika analisti Barçın Yinanç, Karadeniz'de döşenen mayınlar, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilerin geçişini engellemesi ve Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle gıda sorunun derinleştiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs'ta, Ukrayna'da limanların açılmaması halinde "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

Rusya ise "Yaptırımlar kalkarsa tahıl taşıyan gemilere insani koridor açarız" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'nin bu konudaki sessizliğini 'enteresan' olarak yorumlayan Yinanç, "BM'nin çözüm için temaslarının sürdüğünü bu nedenle Türkiye'nin bu konuda şimdilik sesiz kaldığını" ifade etti.

Yinanç, Rusya'nın insani koridor açması durumunda Türkiye'nin gemilerin geçişinde 'emniyeti sağlamak' için devreye girebileceğini söyledi.

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış Politikayla İçli Dışlı'da, küresel gıda krizi tartışmalarını, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya ilişkin NATO itirazını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Miçotakis benim için bitmiştir" açıklamasını, Erdoğan'ın operasyon sinyali verdiği Suriye'nin kuzeyine ilişkin gelişmeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ziyaretinde verilen mesajları yorumladı.

YORUMLAR
500
TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz'de Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz'de
Kaynak: DailyMotion.com

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye'den sessiz diplomasi - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:10:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gıda krizine Karadeniz çözümü, BM devrede; Türkiye'den sessiz diplomasi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement