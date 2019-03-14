Son Dakika Haberleri: Gine Bissau'daki Genel Seçimin Galibi İktidar

Gine Bissau'daki Genel Seçimin Galibi İktidar

21 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da pazar günü düzenlenen milletvekili seçimlerinde, mecliste en fazla koltuğu, iktidardaki Gine ve Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) elde etti.

Gine Bissau'daki Genel Seçimin Galibi İktidar, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da pazar günü düzenlenen milletvekili seçimlerinde, mecliste en fazla koltuğu, iktidardaki Gine ve Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) elde etti.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Seçim Komisyonu yetkilisi Soumaila Sani, PAIGC'nin meclisteki 102 sandalyeden 47'sini kazandığını açıkladı.

Sani, Değişim ve Demokrasi Hareketi'nin (MADEM) mecliste 27, Sosyal Yenilenme Partisi'nin (PRS) 21 sandalye elde ettiğini belirtti.

Gine Bissau Demokrat Partisi Birleşik Halkları İttifakı 5 milletvekili, Değişim Birliği ile Yeni Demokrasi Partisi ise 1'er milletvekili çıkardı.

Son 5 yıldır siyasi krizle boğuşan ülkede, son 5 yılda 7 başbakan değişti.

Gine-Bissau'daki siyasi kriz

Ülkede 2014'teki seçimi kazanarak devlet başkanı olan Jose Mario Vaz ile Gine ve Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) Başkanı ve dönemin Başbakanı Domingos Simoes Pereira arasında 2015'teki sürtüşme, Vaz'ın "ülkede siyasi kriz çıkararak hükümeti dağıtmakla" suçladığı Pereira'yı görevden almasıyla sonuçlanmıştı.

PAIGC, Vaz'ın daha sonra parti içerisinden atadığı isimlere itiraz etmişti.

Taraflar, komşu ülke Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'de 14 Ekim 2016'da imzalanan anlaşmayla başbakanların mutabakatla belirlenmesini kararlaştırmıştı. Vaz'ın başbakanlığa en son atadığı isim parti temsilcileri tarafından belirlenen Aristides Gomes oldu. Vaz, Gomes'i geçen yıl 17 Nisan'da atadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:21 Kaynak: AA

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