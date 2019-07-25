GİRESUN CHP'Lİ BİLGE FINDIK FİYATI EN AZ 20 LİRA AÇIKLANMALI

CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bir an önce fındık fiyatının açıklanması gerektiğini, fiyatında en az 20 lira olması gerektiğini söyledi.CHP Giresun İl Başkanı Fikri Bilge beraberinde bulunan milletvekilleri Necati Tığlı, Emine Gülizar Emecan, Mustafa Adıgüzel, Neslihan Hancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak ve partililerin katılımıyla Piraziz ilçesinde bir fındık bahçesinde basın açıklaması yaptı. Başkan Fikri Bilge fındıkta yeni sezona az kaldığını, üreticinin umutsuzluk içerisinde olduğunu belirterek, 'AK Parti hükümeti geçen sezon verilen tüm sözlere rağmen fındık fiyatlarını hamsinin çıktığı dönemde yani kasım ayında açıklamıştır. Üretici zarara uğratılmıştır. Fiskobirlik'i piyasadan çekip TMO geldiği süreden bu yana üreticinin sorunları katlanarak artmıştır. Türkiye 2019 yılı fındık sezonuna stoksuz girmektedir. TMO depolarında bulunan son stok fındığı 18 liradan satmış, ancak geçtiğimiz hafta içinde fiyatlar birden bire 12 liraya düşmüştür. Fındık çürük, fındığın nem oranı yüksek, fındıkta alfatoksin var, rekolte çok yüksek gibi bahaneler üreterek fındığı üreticiden bedava almaya çalıştınızoedi.20 lira altında fiyat açıklanmamasını da isteyen Fikri Bilge, '2019 yılı fındık maliyet hesabı 16 lira bandındadır. 20 lira altında yapılacak fiyat açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılamaktadır. Fındığı üreten biziz ama AKP iktidarı ne hikmetse fiyatı kartellere bırakmıştır. Fındıktaki tekelleşmeye karşı acilen Fiskobirlik devreye sokulmalıdırö şeklinde konuştu.