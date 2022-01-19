Giresun'da 120 dönümlük alana yapılacak havyan barınağı için toplantı düzenlendi - Son Dakika

Giresun Belediyesi ile ilçe ve belde belediyeleri ortaklığında 120 dönüm alana yapılması planlanan hayvan barınağı için toplantı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu, Kale Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, Armelit mevkisinde bulunan Giresun Belediyesi'ne ait 120 dönümlük araziye Giresun Belediyesi'nin yanı sıra tüm ilçe ve belde belediyelerinin de kullanacağı Karadeniz'in en büyük hayvan barınağını yapmayı planladıklarını aktardı.

Bölgeye hitap edecek barınağın günümüz şartlarına uygun, modern ve her yönüyle tam donanımlı olacağını ifade eden Şenlikoğlu, proje için belediyeler arasında birlik kurulması gerektiğini vurguladı.

Şenlikoğlu, sokak hayvanlarını koruma adına kurulacak birliğin hayata geçmesiyle hem projenin daha sağlıklı ve daha çabuk ilerleyeceğini hem de belediyelerin maddi külfetinin daha da az olacağına dikkati çekerek, "Sonuçta da can dostlarımız için çok önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Giresun Belediyesi olarak hayvanlara karşı görevlerinin olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin içerisinde sokak hayvanları olarak tabir ettiğimiz, bizimle birlikte bu şehirde yaşayan can dostlarımızla ilgili bizim de bir sorumluluğumuz var. Göreve geldiğimizden bugüne süreci en iyi şekilde götürmeye ve yönetmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bir barınağa sahibiz. Barınak içerisinde sokak hayvanlarımızı öncelikli olarak doğru şekilde tedavi edebilmek ve gerektiğinde kısırlaştırdıktan sonra tekrar kendi dünyası olan doğaya bırakmak gibi bir vazifemiz var. Bunu yaparken de ekipmanımız ve benzeri alakalı eksikliğimizi giderdik. Özellikle kısırlaştırma işi için laboratuvarımızı daha da geliştirdik. Fiziki şartları da düzenledik. Ancak gelinen süreçte Armelit'teki bu büyük projeyi sizlerle beraber bir bütünlük içerisinde hayata geçirmeyi düşündük. Verdiğiniz destek bizleri mutlu etti. Can dostlarımız için örnek olacak bir projeyi uygulayacak olmanın heyecanı içerisindeyiz."

Başkan Aytekin Şenlikoğlu'nun açıklamalarının ardından ilçe ve belde belediye başkanlarından da tam destek geldi ve sürecin başlatılması kararlaştırıldı.