Giresun'da 178 Sandığa İtiraz Edildi

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Giresun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere itirazı sürüyor.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Giresun'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere itirazı sürüyor.



Giresun'da resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun kazandığı seçimin ardından Millet İttifakı Adayı Kerim Aksu'nun parti binasında partilileriyle bir araya gelerek bir toplantı düzenledi.



Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, henüz sonuçların belli olmadığını söyledi.



CHP Milletvekili Tığlı yaptığı açıklamada " İtiraza konu olan 178 sandık bulunmaktadır. Bu sandıklara yönelik İl Seçim Kurulu'na itirazımızı yaptık. Yarın 15.00'da İl Seçim Kurulu kararını açıklayacak. İtirazımızın haklı görülmesi halinde ve haklı görülmesine neden olacak unsurlar bulunmaktadır. Bu sandıklar yeniden sayılacaktır. Sayımların yapılmasının ardından Perşembe günü İl Seçim Kurulu kazananı açıklayacaktır. Biz demokrasinin kazanmasından yanayız" dedi.



Giresun'da yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde kesin olamayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu 280 oy farkla seçimi kazanmıştı. - GİRESUN

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