Giresun'da 4 noktada örtü yangınları devam ediyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alınan şiddetli rüzgarlar Giresun'da 11 farklı noktada örtü yangını çıkmasını neden oldu. Şu ana kadar yapılan müdahaleler sonucu 7 noktada yangın söndürülürken, 4 noktada müdahaleler devam ediyor.



Yangının devam ettiği ve 600 dönümlük bir araziye yayıldığı Giresun merkeze bağlı Sayca Köyünde Giresun Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrollü bir şekilde belirli bir noktaya kadar ilerlemesine müsade ediyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürü Tahsin Avcı, "Şu anda Sayca köyümüzde 500 dönüm arazide yangın var. Ekiplerimiz dün akşamdan bu yana müdahale ediyor. Söndürmek için şu an da son aşamaya gelmiş durumdayız. Alevler rüzgarın boyutuna göre boyut değiştiriyor ama ekiplerimiz yangına müdahale halindeler ve bitim aşamasında" dedi.



"Anızlar güvenli bölgelerde yakılsın"



"Vatandaşlarımız çalı çırpı dediğimiz bahçe temizliğindeki anızları yakıyorlar ve bu da rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrıyor" diyen Avcı, "Bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz şudur; anızlarını güvenli bölgede, orman arazisine uzak yerde yakılması ve yakılma esnasında da önlem alınması. Bunlar kum su gibi yangına ilk müdahaleyi edecek malzemeyi bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde bu şekilde orman yangınlarına maruz kalıyoruz. Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda kesinlikle ormanlık alana yakın yerlerde ateş yakılmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yangının kontrollü bir şekilde devam ettiğini söyleyen Avcı, araçların giremediği, mesafenin uzak olduğu yerlerde yangını serbest bıraktıklarını kaydetti.



Sayca Köyü Muhtarı Turan Ergün Türksever, yangının dün gece saat 111 itibariyle başladığını belirterek "Yangına köylü, devlet, vatandaş işbirliği ile mücadele ettik ama şu ana kadar söndüremedik. Rüzgarın etkisiyle beraber şu anda yanan alan 500-600 dönüm civarında. Yangını ormanın belirli bir bölümüne sıkıştırdık ve kontrollü bir şekilde sıkıştırdık ve yanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan, 24 araç ve 81 Personel ile birlikte yangınlara müdahale edildiği belirtilerken, Yağlıdere ilçesinde 15 hektar alanda da örtü yangının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.



Giresun Valiliği ise yangınlarla alakalı yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklama ise şöyle:



"Vatandaşlarımızın da katkılarıyla yangınlara müdahale edilmektedir. Yangınlar ağırlıkla örtü yangını şeklinde olup köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağındadır. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar ve nem düşüklüğü sebebiyle meydana gelen yangınlar konusunda tüm halkımıza gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmıştır." - GİRESUN