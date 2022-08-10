LUNAPARKTA TREN KAZASINA 3 GÖZALTI; KOMİSER YARDIMCISI SİNEM'E TÖREN

GİRESUN'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sinem Gülşen Dilekçe için de valilik önünde tören düzenlendi. Törene tedavisi sonrası taburcu olan polis eşi Samet Dilekçe (31) de katıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde kent merkezi Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş esansında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trende Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Samet Dilekçe ile trende yer alan Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GENÇ KOMİSER YARDICISI KURTARILAMADI

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ağır yaralı Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç komiser yardımcısının vefat haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti. Kazada yaralanan Samet Dilekçe, tamamlanan tedavisi sonrası taburcu edilirken, Şevval ile Fatma Akbaş'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle lunaparkta eğlence faaliyeti durdurulurken, savcılıkça soruşturma başlatıldı. Lunaparkta yapılan inceleme sonrasında aralarında eğlence treni sorumlularının da yer aldığı 3 çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KOMİSER YARDICISI SİNEM'E TÖREN

Hayatını kaybeden 3 yıllık komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Sinem Dilekçe'nin taburcu olan eşi Samet Dilekçe, silah arkadaşları, askeri erkan, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Törende Sinem Gülşen Dilekçe'nin ailesi ve yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

'ACIMIZ TARİFSİZDİR'

Saygı duruşu ve komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin öz geçmişinin okunduğu törende konuşan İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, 'Bu büyük kaybımızın biz meslektaşlarına ve sevenlerine vermiş olduğu acı tarifsizdir. Her ölüm büyük bir acı, büyük bir kayıptır. Ancak bazı ölümlerde yüreğinizdeki acıyı tarif edemezsiniz. Gencecik yaşında kaybettiğimiz komiser yardımcımız vefatında böyle tarifsiz acıyı yaşattı hepimize. Başta ailesi, yakınları ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum' dedi.

Dilekçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu yapılan dua sonrası toprağa verileceği Ordu'nun Kumru ilçesine uğurlandı.

Bu arada kentte görevli polis Dilekçe çiftinin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi. Lunapark kazasında yaşamını yitiren Sinem Gülşen Dilekçe'nin ise 2019 yılında polis akademisinden mezun olup, 9 Ekim 2021 tarihinde de Giresun'a atanıp, ilk görevine başladığı belirtildi.