Giresun'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Giresun'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Giresun\'da iki kişinin hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
11.12.2025 21:23
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DEREYE UÇAN ARAÇTA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kovanlık yolu üzerinde Emin Yılmaz idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil Pazarsuyu Deresine uçtu. Kazada Rayif Şimşek ile derede sürüklenen Emin Yılmaz hayatını kaybetti. Kazada yeğeni ile birlikte hayatını kaybeden Rayif Şimşek'in bugün annesi Ayşe Şimşek'i kaybettiği, defin işlemleri için mezar yeri bakmak üzere yeğeni Emin Yılmaz ile birlikte Bulancak'a bağlı Kuzköy köyüne doğru yola çıktığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kovanlık istikametine gitmekte olan 28 ES 850 plakalı aracın kontrolden çıkıp dereye uçtuğu anlar yer aldı.

