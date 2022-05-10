Giresun Kültür Merkezinin yapım ihalesi gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Giresun Kültür Merkezinin yapım ihalesi gerçekleştirilecek

10.05.2022 15:10
Giresun Kültür Merkezinin yapım ihalesi gerçekleştirilecek

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Kültür Merkezinin yapım ihalesinin 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Kültür Merkezinin yapım ihalesinin 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de ilgili kuruluşlarla yaptıkları çalışmalar sonucu Giresun'a yakışır, modern ve fonksiyonel bir Kültür Merkezi inşa edilmesi kararı alındığını anımsattı.

Kültür Merkezine ait proje çalışmalarının tamamlandığını ve yer tahsisinin yapıldığını aktaran Öztürk, son olarak inşa edileceği Atatürk Lisesi'nin yanındaki pansiyonunun yıkımının tamamlandığını belirtti.

Öztürk, bu çalışmalar sonrasında geçen yıl yapım ihalesine çıkıldığını ancak o dönemdeki yaşanan inşaat maliyetlerindeki aşırı fiyat dalgalanması nedeniyle ihaleye yeterli teklif olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hemen akabinde süreç yine hızlı bir şekilde Bakanlık nezdinde takip edilerek fiyat güncellemeleri 2022 yılı maliyetlerine göre yapılmıştır. Böylelikle 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesine çıkılacak ve ihale sonuçlandığında, daha sonra hızlıca inşaat aşamasına geçilecektir. Böylelikle 9 bin 839 metrekarelik inşaat alanına sahip Kültür Merkezimiz, çok amaçlı sahne ve konferans salonu, toplantı salonu, fuaye, sanatçı hazırlık odaları, 220 metrekarelik bir sergi salonu, otoparkı, kütüphaneleri, idari ofisleri, atölyeleri, internet odaları, bireysel çalışma odaları, grup çalışma odalarını bünyesinde barındıran, büyük, modern ve fonksiyonel bir Kültür Merkezi olarak Giresunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır."

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, Kültür Merkezinin Giresunlulara hayırlı olmasını diledi.

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Milletvekili, Pazartesi, Giresun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Kültür Merkezinin yapım ihalesi gerçekleştirilecek - Son Dakika


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