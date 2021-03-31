Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

31.03.2021 20:28

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi Afetzedelere tahsis edilecek 142 konut planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda sahiplerine teslim edilecek Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli...

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

Afetzedelere tahsis edilecek 142 konut planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda sahiplerine teslim edilecek

GİRESUN - Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımında sona gelindi.

Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere Doğankent, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde büyük hasarlar oluşmuş, 5'i jandarma 15 kişi sellerde hayatını kaybetmişti. Selden en büyük hasarı gören Dereli ilçesinde dere yatağındaki bir çok konut ve iş yeri yıkılırken, afetzedeler için daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin yapımına başlanmıştı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Murat Atıcı, selin hemen ardından devletin tüm imkanlarının ilçeye aktarıldığını ve sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi. Kaymakam Atıcı, afetzedeler için tahsis edilecek 142 konutun yapımında sona gelindiğini ve planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "İlgili Bakanlarımızın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde konutlarımız bitme aşamasına geldi. Bu alanda 8 blok halinde 142 tane konut inşa ediliyor. Örnek dairelerimiz de yapıldı. Yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde burası tamamlanacak. İlçe merkezimizde Cumhuriyet Caddesi üzerinde de 71 konut ve 82 dükkanımızın inşası hızla devam ediyor. Haziran sonu Temmuz başı gibi onlarda bitecek. Şu anda ilçe merkezinde kentsel dönüşüm alanındaki yıkımlardan sonra ilk sel afeti sebebiyle daha sonrada ağır hasarlı olup hak sahibi olan kardeşlerimize öncelik vereceğiz. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında parasını almak isteyen aldı, parasını almayanların ise sayıları bizde. Onlara merkezden dükkanlarını ve evlerini vereceğiz. Fazla kalırsa eğer buradan evler vereceğiz. Daha sonra kiracı kardeşlerimizde isterlerse buradan ev alabilecekler" dedi.

Dereli'de konuta talep arttı

Dereli'de konut taleplerinde bir artış yaşandığına da dikkat çeken Kaymakam Atıcı, "TOKİ tarafından yapılan afet konutları hak sahiplerinin dışında da talep fazla olduğu görülüyor. Bunun nedeni Cumhurbaşkanımızın ilçeye doğal gaz müjdesi vermesidir. Doğal gazın çalışmaları başladı. Fizibilite raporları bitti. Şu anda toplama merkezinin ve depoların yapılacağı yerler belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dereli'den yurt dışında fazla gurbetçimiz var ve bu gurbetçilerimiz de ilçelerine dönmek istiyor. İnşallah ilçemiz ve afet konutlarımız Eylül-Ekim gibi doğalgaza kavuşacak. Uydu kent modeliyle Giresun'un uydu kenti Dereli olacak. Dereli'de bu güzellikleri yaşatacağımız ferah ve gezilebilir ortamları devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.

"Kamu binaları 200 günde tamamlanacak"

Afet konutlarının yanı sıra riskli oldukları için yıkımı gerçekleştirilen kamu binalarının da yapımı için ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydeden Kaymakam Atıcı, "Kentsel dönüşüm alanı içerisinde olan belediyemiz, hükümet konağımız, selin ilk alında zarar gören ve yıkılan öğretmenevimiz, halk eğitim merkezimiz ve emniyet müdürlüğümüzün tamamı yıkıldı. Nisan ayı içerisinde bunların ihalesi yapılacak. 200 günlük iş bitimi süresinde kamu binalarımızda mükemmel bir şekilde ilçemizde yapılacak. Ayrıca 2021 programına alınan jandarma binamız ve jandarma lojmanlarının da Haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor" şeklinde konuştu.

"Köylerde yol ve su sorunu çözüldü"

İlçenin tamamında yol ve ulaşım gibi sorunların çözüldüğünü de anlatan Kaymakam Atıcı, "İlçe merkezimizde Akkaya köprüsü olarak bilinen ve sel afetinde selin getirdiği rusubatın tıkanıp ilçe merkezine geldiği köprümüz yıkıldı. Yeni köprü şu anda yapılıyor. İnşallah Nisan ayının sonunda kabulü yapılacak. Ayrıca yolu jandarma binamız tarafından bağlayan başka bir köprümüz daha yapılıyor. Sel sebebiyle 8 tane köyümüzdeki içme suyu sorunu ikinci ayımızda çözüldü. Yaklaşık 16 köyümüzde menfezler, duvarlar ve yollara ilişkin çalışmalar bitti. Sadece Akkaya tarafında grup yollara ilişkin Karayollarının yapacağı grup yol çalışması yapılmaya devam ediyor. Yaz mevsimi içerisinde bu sorunlarda çözülecek" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi
Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

Hisarcık, Giresun, Dereli, konut, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Başakşehir'de 2 kişinin öldüğü çatışma anları kameraya yansıdı Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Mart günü koronavirüs nedeniyle 152 kişi vefat etti, 39 bin 302 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi         
21:33
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu Hande Erçel, hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu         
20:34
Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar Göz göre göre faciaya davetiye çıkarmışlar! Korkunç atık gazı patlamasında yeni detaylar         
20:22
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir         
16:46
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti Brezilya'da eşi benzeri görülmemiş kriz: Korona ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti         
14:13
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 21:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei