Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde selden zarar gören afetzedeler için konut yapım çalışmalarında sona gelindi

Afetzedelere tahsis edilecek 142 konut planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda sahiplerine teslim edilecek

GİRESUN - Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımında sona gelindi.

Giresun'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında Dereli ilçesi başta olmak üzere Doğankent, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde büyük hasarlar oluşmuş, 5'i jandarma 15 kişi sellerde hayatını kaybetmişti. Selden en büyük hasarı gören Dereli ilçesinde dere yatağındaki bir çok konut ve iş yeri yıkılırken, afetzedeler için daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin yapımına başlanmıştı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Kaymakam Murat Atıcı, selin hemen ardından devletin tüm imkanlarının ilçeye aktarıldığını ve sürdürülen çalışmalarla yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını söyledi. Kaymakam Atıcı, afetzedeler için tahsis edilecek 142 konutun yapımında sona gelindiğini ve planlandığı şekilde önümüzdeki aylarda teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "İlgili Bakanlarımızın liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde konutlarımız bitme aşamasına geldi. Bu alanda 8 blok halinde 142 tane konut inşa ediliyor. Örnek dairelerimiz de yapıldı. Yaklaşık bir buçuk iki ay içerisinde burası tamamlanacak. İlçe merkezimizde Cumhuriyet Caddesi üzerinde de 71 konut ve 82 dükkanımızın inşası hızla devam ediyor. Haziran sonu Temmuz başı gibi onlarda bitecek. Şu anda ilçe merkezinde kentsel dönüşüm alanındaki yıkımlardan sonra ilk sel afeti sebebiyle daha sonrada ağır hasarlı olup hak sahibi olan kardeşlerimize öncelik vereceğiz. Zaten kentsel dönüşüm kapsamında parasını almak isteyen aldı, parasını almayanların ise sayıları bizde. Onlara merkezden dükkanlarını ve evlerini vereceğiz. Fazla kalırsa eğer buradan evler vereceğiz. Daha sonra kiracı kardeşlerimizde isterlerse buradan ev alabilecekler" dedi.

Dereli'de konuta talep arttı

Dereli'de konut taleplerinde bir artış yaşandığına da dikkat çeken Kaymakam Atıcı, "TOKİ tarafından yapılan afet konutları hak sahiplerinin dışında da talep fazla olduğu görülüyor. Bunun nedeni Cumhurbaşkanımızın ilçeye doğal gaz müjdesi vermesidir. Doğal gazın çalışmaları başladı. Fizibilite raporları bitti. Şu anda toplama merkezinin ve depoların yapılacağı yerler belirlendi. Bu gelişmelerin ardından Dereli'den yurt dışında fazla gurbetçimiz var ve bu gurbetçilerimiz de ilçelerine dönmek istiyor. İnşallah ilçemiz ve afet konutlarımız Eylül-Ekim gibi doğalgaza kavuşacak. Uydu kent modeliyle Giresun'un uydu kenti Dereli olacak. Dereli'de bu güzellikleri yaşatacağımız ferah ve gezilebilir ortamları devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza sunacağız" diye konuştu.

"Kamu binaları 200 günde tamamlanacak"

Afet konutlarının yanı sıra riskli oldukları için yıkımı gerçekleştirilen kamu binalarının da yapımı için ihalenin önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydeden Kaymakam Atıcı, "Kentsel dönüşüm alanı içerisinde olan belediyemiz, hükümet konağımız, selin ilk alında zarar gören ve yıkılan öğretmenevimiz, halk eğitim merkezimiz ve emniyet müdürlüğümüzün tamamı yıkıldı. Nisan ayı içerisinde bunların ihalesi yapılacak. 200 günlük iş bitimi süresinde kamu binalarımızda mükemmel bir şekilde ilçemizde yapılacak. Ayrıca 2021 programına alınan jandarma binamız ve jandarma lojmanlarının da Haziran ayı içerisinde yapılması planlanıyor" şeklinde konuştu.

"Köylerde yol ve su sorunu çözüldü"

İlçenin tamamında yol ve ulaşım gibi sorunların çözüldüğünü de anlatan Kaymakam Atıcı, "İlçe merkezimizde Akkaya köprüsü olarak bilinen ve sel afetinde selin getirdiği rusubatın tıkanıp ilçe merkezine geldiği köprümüz yıkıldı. Yeni köprü şu anda yapılıyor. İnşallah Nisan ayının sonunda kabulü yapılacak. Ayrıca yolu jandarma binamız tarafından bağlayan başka bir köprümüz daha yapılıyor. Sel sebebiyle 8 tane köyümüzdeki içme suyu sorunu ikinci ayımızda çözüldü. Yaklaşık 16 köyümüzde menfezler, duvarlar ve yollara ilişkin çalışmalar bitti. Sadece Akkaya tarafında grup yollara ilişkin Karayollarının yapacağı grup yol çalışması yapılmaya devam ediyor. Yaz mevsimi içerisinde bu sorunlarda çözülecek" ifadelerini kullandı.