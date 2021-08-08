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Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği - Son Dakika

Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği

08.08.2021 18:02
Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği, System.String[]

Fındık hasadı için şehir dışından gelen mevsimlik işçilerine Giresun Valiliğince barınma, hijyen seti ve gıda malzemesi desteği sağlanırken, çalışma yaşı dışında olan çocuklara ise eğitim seti ve oyuncak verildi.

Fındık hasadı için şehir dışından gelen mevsimlik işçilerine Giresun Valiliğince barınma, hijyen seti ve gıda malzemesi desteği sağlanırken, çalışma yaşı dışında olan çocuklara ise eğitim seti ve oyuncak verildi. Ayrıca okuma-yazma bilmeyenler de tespit edilerek kurs düzenleneceği kaydedildi.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan mevsimlik tarım işçileri geçici konaklama alanında Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığındaki heyet tarafından fındık işçilerine ziyarette bulunuldu.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve daire amirleri, fındık işçileri ve aileleri ile tek tek görüştü. İşçilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Tanrıseven, "Giresun Valiliğince fındık hasadı ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı. Valimiz Enver Ünlü de konuyu hassasiyet ile takip ediyor. Devletimiz, her zaman üreticimizin, çiftçimizin ve tarım işçilerimizin yanındadır" dedi.

Ailelere hijyen kiti, çocuklara eğitim seti ve oyuncak dağıtıldı

Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve ziyarete katılan kurum yetkililerince geçici konaklama merkezindeki her aileye hijyen paketi ve kumanya dağıtılırken, çocuklara oyuncak ve eğitim seti verildi. Ziyarette, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve daire amirleri tarafından fındık işçilerine Giresun Valiliğince hazırlanan paket akşam yemekleri dağıtıldı.

Okuma yazma bilmeyenlere kurs

Giresun Valiliğince okuma yazma bilmeyen mevsimlik tarım işçileri METİP merkezinde kurs verilmeye başlandı. Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, okuma yazma eğitimi alan yetişkin bir kadın ile sohbet ederek okuma azminden dolayı kendisini tebrik ettiler.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, fındık hasadı ile gerekli düzenlemelerin yapılarak alınan tedbirlerin hayata geçirildiğini belirtti. Giresun'a her yıl fındık hasadı için başta Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman ve Şırnak başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden binlerce tarım işçisinin geldiğini kaydeden Tanrıseven, "Bakanlıklarımızın genelgeleri ve Valimiz Enver Ünlü'nün talimatları doğrultusunda fındık hasadı ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Valimiz de konuyu yakından takip ediyor. Giresun Valiliği olarak amacımız, hem pandemi sürecinde fındık toplayacak tarım işçilerimizin ve ailelerinin sağlığını korumak hem de milli servet olan fındığın ziyan olmadan zamanında toplanmasını sağlamaktır. Valilikteki komisyon tarafından belirlenen günlük işçi ücretinden düşük yevmiye ile fındık hasadında işçi çalıştırılmasına izin verilmeyecek, çalışan her vatandaşın emeğine saygı duyuyoruz bu nedenle fındık sezonunda uygulanacak asgari ücreti komisyon marifetiyle belirleyerek tüm taraflara iletilmiştir" dedi. - GİRESUN

Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği
Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği
Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği
Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği

Hasan Tanrıseven, Giresun, Fındık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Giresun Valiliği'nden mevsimlik işçilere eğitim ve gıda desteği - Son Dakika


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