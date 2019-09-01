Giresunlular Afyon'daki şehit dedelerine koştu...Şehitlik havadan görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Kurtuluş Savaşı sırasında işgal görmeyen tek vilayet olan Giresun'dan yola çıkan 2 alay gönüllü Mehmetçik vatanı savunurken Afyonkarahisar'da şehit düşen Giresunlu kahramanların torunları, atalarını yalnız bırakmadı.

Giresun Sivil Toplum kuruluşları Federasyonu Genel Başkanlığı tarafından yapılan 'Şehit torunları dedelerine koştu' anma etkinliklerine binlerce Giresunlu ve Giresun sevdalısı vatandaş Türkiye'nin dört bir vilayetinden Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Giresun Şehitliği'ne akın etti.

Anma törenine Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM Meclis İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlu, Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ile Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce Giresunlu katıldı.

Vatanlarını savunurken şehit düşen 42. ve 47. Gönüllü Alayların askerlerinin bulunduğu Afyon İscehisar Giresun Şehitliği, binlerce Giresunluyu misafir ederken şehitlikte dualar etti.

TBMM İdare Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bu gün bir şehrin ismini başka bir şehirde taşıyan tek şehitlik olan Afyonkarahisar'daki Giresunlular Şehitliğindeyiz . Her yıl Zafer Haftasında binlerce hemşehrilerimizle, başta İstanbul'daki Giresunlular olmak üzere Bursa'dan, Yalova'dan, Gemlik'ten ve Giresun'dan, yurt içinden, yurt dışından gelen hemşehrilerimizle burada bulunan aziz ecdadımızı ve onların şahsında 42. ve 47. Gönüllü alaylarımızı anıyoruz. Bin yıldır bizlere bu toprakları vatan yapan bütün şühedayı anıyoruz. Çocuğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, hanımlarımızla geliyoruz. Bu toprakların bize kolay kalmadığını mekanın ruhundan da istifade ederek şehitlerimizin aziz naaşının başında anlatıyoruz. Burada şehitlerimizin naaşlarının başında çocuklarımıza göstererek anlatımda bulunuyoruz. Bu gün buradan bütün dünyaya haykırıyoruz, Türkiye üzerine hesap yapanların bütün hesabını bin yıldır aziz ecdadımız özellikle milli kurtuluş harbinde bozdu. Bizde onların torunları olarak her zaman bu hesapları bozmaya muktediriz, bozacağız.

Giresun Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, "Daha İzmir'e gidememişlerdi Afyon İscehisar'daki mevzilerde şehit oldular. Şimdi Giresunlular onları unutmamak ve unutturmamak onların aziz hatıralarını yaad etmek için bugün şehit olan Atalarına koşarak onlara geldiler. Türkiye'nin dört bir yanından kendiliğinden gelen vatandaşlarımız oldu" dedi.

Giresin Belediye Başkanı kerim Aksu ise, "Büyük Zaferin 97. Yıl dönümünde burada Giresunlular özel bir şehitliğinin olmuş olması, Giresunlular adına bizim için övünülecek, övünç kaynağıdır" dedi.