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Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Giresunspor en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda" - Son Dakika

Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Giresunspor en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda"

31.08.2021 18:00
Giresunspor Başkanı Karaahmet:

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor'un en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda olduğunu belirterek, "Bunun başka bir hikayesi yok. Bundan başka bir senaryo da yok." dedi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor'un en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda olduğunu belirterek, "Bunun başka bir hikayesi yok. Bundan başka bir senaryo da yok." dedi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un yaşadığı mağlubiyetler nedeniyle kendisi gibi milyonlarca insanın mutsuz olduğunu söyledi.

Henüz takımın istedikleri seviyede olmadığına işaret eden Karaahmet, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ve Trabzonspor'a yenildik, evet. Deplasmanda yenildiğimiz Kasımpaşa var. Evet, bunlara yenildik. Keşke bunları yenecek bir takım da kursaydık. Olmadı yani. Galatasaray ile Trabzonspor'u yenecek takımı henüz kuramamışız. İnşallah Giresunspor, Türkiye'nin en iyi takımlarını da yenecek hale gelecek. Bize inanan taraftarlarımızla, bize inanan futbol camiası ile yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda rahat olsunlar. İnanmayanlar her zaman olacaktır. Biz de mücadelemize devam edeceğiz. Biz Süper Lig'deyiz."

Karaahmet, "Bu şehrin kriter ve standartlarına uygun hareket etmeye çalışıyorum. Basit kahramanlık hikayeleri yazmak istemiyorum. Çünkü o bizi daha büyük kaoslara ve çıkmazlara itebilir. Giresunspor olarak biraz keyif yaşayın, biraz mutlu olun. Mutlu olanlara müsaade edin. Şu moral bozukluğunu bırakın." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor'un, Giresun'un en önemli markası, en önemli değeri olduğunu belirten Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sezon 45 milyon liralık geçmişten gelen borç ödedik. Ben Süper Lig'de bir takım almadım. Ben yerlerde sürünen, batmış, bitirilmiş, bütün kaynakları bitirilmiş, kulübünde bilgisayarı olmayan, muhasebesi olmayan bir kulübü aldım. Bu ligde de değildi. Giresunspor, bir alt ligde düşmemeye oynayan bir takımdı. Bu takım her sene sanki şampiyonluğa oynuyormuş gibi bir hava var. Bu takım her sene düşmemeye oynayan bir takımdı. Şimdi geldiğimiz noktada biz Süper Lig'e çıktık. Bu sezon yaklaşık 45 milyon lira eski borç ödedik. Bu kadar borç ödeyen bir kulüp aynı zamanda Süper Lig'de de mücadele etmeye çalışıyor."

Karaahmet, en az bütçeyle ligde mücadele edecek takımı kurma zorunluluğunun bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi biz eski borçları mı ödeyelim, futbolcu mu alalım? Benim yerimde bir başkası olsa, kendisini düşünse, astronomik rakamlara inanılmaz futbolcular alır. 200 milyon liraya takım kurar, ondan sonra 'Olmuyor' der, çeker gider. Peki ne olacak Giresunspor'un durumu? Giresunspor en az bütçe ile bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda. Bunun başka bir hikayesi yok. Bundan başka bir senaryo da yok. Bunu ben yapamam, varsa da... Tarihinde böyle bir borç olmadı ki. Tarihinde biri çıksın da 'Ben Giresunspor'un şu kadar borcunu ödedim.' desin. Böyle bir borç olmadı tarihinde. Bu sene tahta açarken 26 milyon lira ödedik, halen de gelenler var. Biz bunları Giresun kamuoyu bilsin diye konuşuyoruz. Biz böyle mücadele edeceğiz."

Hakan Karaahmet, kadroyu güçlendirme adına da iki oyuncu transferi planladıklarını sözlerine ekledi.

Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Başkanı Karaahmet: 'Giresunspor en az bütçeyle bu ligde mücadele edecek takımı kurmak zorunda' - Son Dakika Spor


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